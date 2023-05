“Gracias a la reacción de mis vecinos, los delincuentes se fueron sin robar nada”

José María Sánchez se está recuperando del mal momento vivido anoche mientras se encontraba en su vivienda de Punta Alta al 3300 junto a su esposa y su hija. Allí, tres malvivientes armados entraron por la ventana con fines de robo, aunque no lograron llevarse ninguna de sus pertenencias. En diálogo con LA BRÚJULA 24, dio detalles de lo sucedido.

“Ante el intento de frenarlos, me pegaron en la cabeza, un culatazo y un barretazo. Tengo cuatro o cinco chichones. Estaba yendo al living con la pava y el mate y me encuentro con ellos. Habían entrado por una de las ventanas”, resaltó Sánchez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, explicó que “retrocedí, estaba medio inconsciente, aparecieron mi señora y mi hija, quienes comenzaron a gritar. A mi hija intentaron taparle la boca, pero los vecinos ya estaban alarmados reaccionaron inmediatamente y llamaron al 911”.

“Uno de ellos vio cómo uno de los malvivientes huían en un auto que los estaba esperando en la esquina y accionó el botón antipánico barrial por lo que llegó la Policía. No llegaron a robar, sólo exigían que no quedemos quietos, que nos tiremos al piso y dejemos de gritar. Sé por dónde entraron y que salieron corriendo”, añadió

Consultado respecto a si los asaltantes tenían el dato, consideró: “No creo que me conocieran de antes, pero la huida de estos tipos fue inmediata, gracias a que los vecinos reaccionaron rápidamente. Me da la sensación de que no eran profesionales, tenían los rostros cubiertos y al principio pensé que era una joda, nunca iba a imaginar que iban a aparecer tres tipos en mi casa”.

“Mi hijo llegó minutos después y en el trayecto escuchó que todas las alarmas del barrio estaban sonando. Algún policía supuso que tenían un handy y cuando oyeron la respuesta inmediata de la Policía, se escaparon”, finalizó Sánchez.