Juliana Vergara, mejor promedio de la UNS: “El alumno debe disfrutar de ir a la escuela”

Para Juliana Vergara, la 382 colación que grados que se realizó días pasados en el aula magna de la UNS, tuvo un significado doblemente especial. En ese marco fue distinguida como el mejor promedio (9,78) resultante del cursado de más de 50 materias para alcanzar el título de grado como Profesora de Educación Primaria.

Este sábado en diálogo con La Brújula 24, la joven docente planteó que una de sus metas es que el alumno “disfrute de ir a la escuela”.

“Yo puse mucho estudio, esfuerzo y dedicación, pero también tengo una familia que me acompañó, compañeros, amigas y todo eso suma. También el hecho de tener espacio para estudiar, computadora y libros, terminan siendo importantes. Soy una persona inquieta y cuando me impongo una meta, busco cumplirla”, indicó también en “Una buena razón”, programa que conduce Leandro Fernández Suñer.

Vergara admitió que, cuando con 18 años finalizó la secundaria, no tenía claro qué hacer. “Era difícil tomar la decisión y no estaba segura si esto (la docencia) me iba a gustar. Siempre que escuchaba a gente de mi entorno vinculada con la educación me transmitía más la parte positiva que la negativa. Estoy contenta de la decisión que tomé y de haber tenido cerca a esa gente que me inspiró”, afirmó.

La flamante docente dijo que ingresó en el sistema laboral mientras cursaba el tercer año de la carrera y reconoció que no siempre es fácil llevar la teoría de lo que uno aprende, a la práctica. “No todo es color de rosa. Una quiere poner en práctica estrategias, recursos y demás cosas que aprendió; a veces es posible y otras no lo es”, indicó.

Juliana, quien es nativa de Cabildo, recibió el diploma de manos de la Vicedecana del Departamento de Ciencias de la Educación, Laura Iriarte y de dos emocionados padres, Mariela Becher y Marcelo Vergara.