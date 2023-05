El descargo del ex encargado del corralón: “Me echaron por hacer las cosas bien”

Luciano Hidalgo, exencargado del corralón municipal, salió al cruce de la denuncia que se conoció esta mañana por el faltante de vehículos en el predio ubicado en Undiano al 1100 y mencionó que las unidades desaparecieron cuando tanto la camioneta como la moto cuando él ya no ocupaba más ese cargo.

“El 27 de diciembre presenté una denuncia formal en la Fiscalía, con el video del hurto. Tengo testigos. Y formalicé la misma presentación en mesa de entradas a nombre del Intendente, agregando algunos detalles más”, destacó Hidalgo, en LA BRÚJULA 24.

Además, en su charla con el periodista Germán Sasso recalcó que “denuncié el hurto de una batería. Cuando ingresó la camioneta yo ya no estaba como encargado, ya hacía más de una semana que me habían echado. El que estaba a cargo era Pons. Vengo denunciando hechos delictivos y al ver que no avanzaba la causa fui frente a la puerta del despacho de Gay, hasta que logré verlo”.

“Él no estaba al tanto de nada y le comento lo que estaba ocurriendo. Me desplazan de la palabra de la oficina y me dicen que me sacan por presión del sindicato. Tengo 20 años de antigüedad y el delegado gremial es el que está ocupando mi espacio y a los que denuncié nunca los apartaron”, afirmó, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, consideró que “pasé a ser la persona más jodida del mundo y ellos las víctimas. No permití que se robe ni una tuerca, soy una persona que molestaba. Ahora estoy con carpeta psiquiátrica por cómo me afectó. Nunca hicieron un relevamiento delante mío, lo raro es que se haya producido un incendio y casualmente me echan la culpa a mi. En ese lugar había un montón de vehículos, cuando me fui se hicieron varios tejes y manejes”.

“Me despiden por hacer las cosas bien, puse plata de mi bolsillo para poner cámaras en los depósitos y de eso tengo testigos. Estoy dispuesto a dar la cara ante quien sea. Pons me menciona a mi en su denuncia para lavarse las manos. Me echaron por denunciar que faltaban cosas en el corralón”, añadió.

Indignado, Hidalgo sostuvo que “los delegados del corralón defendieron a los que manejan las grúas, a los cuales denuncié. Si ahora alguien va a pedir las imágenes de las cámaras, te van a decir que no hay nada. Estuve dos años y seis meses de encargado, cuando me hice cargo del depósito era una papa caliente. Tengo legajo impecable, hice buena gestión en el aeropuerto, capacité a la gente y cuando se privatizó, como premio, me ofrecieron que elija dónde ir. Estuve un tiempo trabajando en el área de los parquímetros y molinos de viento”.

“Llevaban los autos donde ellos querían, no al lugar donde yo les pedía. No como ni duermo, estoy caliente, repleto de impotencia por hacer las cosas bien. Tarde o temprano esto iba a reventar, empezó a salir a la luz lo de la camioneta y me tiran el fardo para que ellos se laven las manos”, señaló.

Por último, el ex encargado del corralón municipal planteó: “Estoy esperando que la Fiscalía me vuelva a llamar porque llevé el libro de guardia que intentaron desaparecer. Incluso apretaron a un policía para que no saliera de testigo. Muchos saben lo que pasa pero tiene miedo de denunciar, a mi me apretaron pero sigo al frente”.