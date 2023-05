Los datos del Superclásico del domingo en el Monumental

Quedan horas para el duelo que paraliza a la Argentina. Este domingo, desde las 17.30, se viene una nueva edición del superclásico en tierra de los campeones del mundo: River y Boca se enfrentarán por la fecha 15 de la Liga Profesional, en el estadio Monumental.

La diferencia en la tabla

River está haciendo una gran presentación en la Liga Profesional. En 14 jornadas disputadas, es líder absoluto el torneo tras cosechar 34 puntos (11G, 1E y 2P). El Millonario viene de empatar 1-1 en su visita a Atlético Tucumán, pero mantuvo su distancia en la cima: le saca seis unidades a San Lorenzo, que igualó 0-0 ante Vélez en la fecha pasada.

Del otro lado está Boca. El conjunto de Jorge Almirón viene de meterse un triunfazo 3-1 en el clásico contra Racing en La Bombonera y se recuperó luego de un pasar irregular en el certamen. El Xeneize marcha 13° con 18 unidades (5G, 3E y 6P), a 16 de su máximo rival.

Los DTs hacen su debut en el clásico

Martín Demichelis y Jorge Almirón arribaron recientemente a River y Boca, respectivamente, y este domingo hará su estreno en el Súper. ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo así? En el Torneo Transición de 2014, cuando Marcelo Gallardo y Rodolfo Arruabarrena también hicieron sus debuts a la par en un empate 1-1 bajó un diluvio en el Monumental.

Semana dispar en la Copa

¿Quién llega mejor al domingo? River viene de tener una dura travesía por Brasil. El Millonario sufrió una dura derrota 5-1 ante Fluminense en el Maracaná y sigue torcido en la Copa Libertadores. Boca, en cambio, se llevó un triunfazo de Chile: venció 2-0 a Colo Colo y es líder de su grupo.

Las dudas de ambos en la previa

Si bien todavía quedan los ensayos del sábado, los entrenadores estuvieron probando alternativas con el correr de los entrenamientos luego de la jornada copera.

En Boca, Almirón no se alejaría demasiado del equipo que viene poniendo y dándole resultados. Apenas sugirió con las inclusiones de Marcos Rojo y Frank Fabra que ambos se acercan a sus regresos a los campos de juego, aunque no concentran. La baja más sensible es la de Martín Payero, expulsado ante Racing el pasado fin de semana, quien podría ser reemplazado por Equi Fernández, una de las primeras opciones, o Cristian Medina, otra alternativa.

En River, Demichelis todavía mantiene dudas en el fondo. Paulo Díaz volvió a dejar una señal positiva en la práctica del viernes y el entrenador no lo descarta. A 12 días de la distensión en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en el clásico ante Independiente, continúa dando pasitos adelante rumbo a su recuperación. ¿Volverá junto ante el Xeneize?

Probables formaciones

River formaría con Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Emanuel Mammana, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán.

Mientras que Boca iría con Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Valentín Barco; Luis Advíncula, Pol Fernández, Alan Varela, Equi Fernández o Diego González o Cristian Medina; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

El último antecedente en el Monumental

La última vez que River y Boca se vieron las caras en el Monumental fue el 20 de marzo de 2021, cuando el Xeneize ganó 1-0 con un tanto de Sebastián Villa.

La seguridad

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Eugenio Burzaco, se refirió al operativo de seguridad de 1.400 efectivos que tendrá el Súper y lanzó una frase en tono de advertencia. “Los que ejerzan violencia sepan que se quedan muchos años sin poder ir a la cancha, así que piensen dos veces antes de hacer estupideces. Que haya un clásico en paz”, advirtió el funcionario.

“Espero que todos disfrutemos del espectáculo. Cuanto más temprano y pausada sea la llegada mejor será el ingreso. Irán muchas familias que tendrán carriles especiales. Está todo preparado para que sea un gran espectáculo y que la gente pueda disfrutar del fútbol”, afirmó. “Es una jornada para disfrutar con tiempo y paciencia, no ir a último momento”, sostuvo Burzaco.

Las puertas del estadio Monumental se habilitarán a las 13.30 y el operativo de seguridad arrancará a las 0 del domingo, con cortes de calles en la zona del Barrio River.

Fuente: La Brújula 24 / Olé