Rial recibe el alta tras su hospitalización en Colombia: “Dios me dio otra oportunidad”

Jorge Rial, el presentador de Argenzuela, fue hospitalizado en Colombia debido a una descompensación cardíaca durante sus vacaciones. A sus 61 años, ya había tenido problemas coronarios en el pasado y debieron colocarle dos stents. Ingresó en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá, el sábado pasado. Aunque hubo momentos de tensión respecto a su salud, finalmente fue dado de alta y él mismo lo anunció en sus redes sociales, según refleja Infobae.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad”, escribió en Instagram.

El conductor agradeció a todos los que estuvieron a su lado y afirmó que pronto estará recuperado. Sin embargo, también dijo que esta experiencia le dejó mucho para reflexionar y que su vida ya no será igual. A pesar de todo, Rial se muestra positivo y agradecido por haber podido superar este obstáculo.