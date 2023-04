Bagnaia ganó en Jerez y recuperó la punta del campeonato del MotoGP

En el Circuito de Jerez de la Frontera, se llevó a cabo hoy el Gran Premio de España de MotoGP, cuarta fecha de la temporada 2023.

Se apagó el semáforo y las KTM tomaron la punta. Primero lideró Jack Miller, pero luego fue superado por su compañero, Brad Binder. La carrera quedó detenida con bandera roja por la rotura del Air Fence tras una caída de Fabio Quartararo y Miguel Oliveira en la curva 2. Los dos pilotos están conscientes y fueron revisados por los médicos.

Luego de reparar el Air Fence, la carrera se volvió a largar con la grilla original. Brad Binder hizo una gran partida y volvió a tomar la punta, seguido por Miller y Bagnaia. En tanto, Quartararo debió cumplir una sanción de Vuelta Larga por el incidente con Oliveira y el último ganador, Alex Rins, se fue al piso.

La pelea fue intensa por la punta entre Binder y Miller, mientras que Pecco Bagnaia comenzó a descontar de a poco. En la vuelta 5, Pecco lo pasó a Miller, con un roce incluido, de cual el australiano se mostró molesto con unas señas. Luego del análisis de la maniobra, los Comisarios Deportivos lo obligaron al italiano a devolver el puesto con Miller.

Johann Zarco y el puntero del campeonato, Marco Bezzecchi, tuvieron que abandonar por caídas cuando la carrera transitaba su último tercio. La definición fue apasionante entre Brad Binder y Pecco Bagnaia. A 4 vueltas del final, el campeón estiró el frenaje y en la curva “Jorge Lorenzo” pudo dar cuenta del piloto de KTM para ser el nuevo puntero.

A pesar del ataque final de Binder, Bagnaia aguantó y se llevó el triunfo por sobre el sudafricano que fue segundo. Tercero terminó Miller, cuarto Martín, quinto Espargaró y cerraron el top 10: Marini, Pedrosa, Márquez, Nakagami y Quartararo.

Con estos resultados, Bagnaia recuperó la punta del campeonato, con 87 puntos, seguido ahora por Bezzecchi a 22 puntos y Binder a 25.

La quinta fecha de la temporada 2023 se disputará el fin de semana del 14 de mayo en Le Mans, Francia.

