TC: Castellano arrasó en la clasificación en Concepción del Uruguay

Jonatan Castellano (Dodge) ganó la clasificación del Gran Premio RUS de Turismo Carretera que se disputó este sábado por la 5ª fecha del campeonato en Concepción del Uruguay. El piloto de Lobería sumó su 8ª pole position en la “máxima”, la 2ª en este circuito (la anterior fue en 2021). Le sacó más de medio segundo a Julián Santero (Ford) y Santiago Álvarez (Dodge), sus escoltas.

“Tuve un auto fantástico para una gran vuelta. Hice un segundo intento, y si bien sabía que iba a ser muy difícil mejorarlo, en el último parcial estaba a 2 décimas del mejor tiempo de vuelta. El auto está muy competitivo”, dijo el Pinchito que le dio a la marca de la pentaestrella la 1ª pole position del campeonato, la 3ª en este trazado.

Castellano estableció un tiempo de 1m25s038 y quedó a solo 0s72 del récord del circuito que mantiene Matías Rossi (Chevrolet) desde el 1 de octubre del 2016 con un registro de 1m24s966.

Santero, que diferencia de Castellano clasificó con 20 kilos más de lastre por la victoria obtenida en El Calafate, sostuvo la competitividad. “Es buena la posición y seguir ahí con un buen potencial a la hora de poner el neumático nuevo. No me quedó con el rendimiento ideal como en otras clasificaciones, pero el nivel es muy bueno”, dijo el mendocino que en 4 de las 5 clasificaciones se metió en el top 3.

Santiago Álvarez se metió en los puestos de vanguardia en el último grupo de clasificación. El piloto del JP Carrera, que había sido el más rápido entre los 2 entrenamientos previos, consiguió su mejor resultado desde su debut en la “máxima” durante esta temporada. “Feliz por todo el trabajo que está haciendo el JP y Giustozzi en los motores. Sabía que un resultado así iba a llegar pronto porque veníamos funcionando bien. La idea es sumar y llegar lo más adelante posible mañana”, dijo el piloto de Ferré.

Werner –líder del campeonato- se mostró más que conforme con el 4º puesto, un resultado que en la previa no esperaba. Especialmente porque es un circuito donde no había tenido buenos rendimientos en las últimas presentaciones. “La verdad es que no estaba en los planes, hicimos varios cambios para clasificar y pegamos el salto. Es muy buena la ubicación más allá que la diferencia que nos hizo Castellano es importante”, dijo el bicampeón del TC.

Germán Todino (5º) y Valentín Aguirre (7º) completaron el cuarteto de Dodge entre los 10 mejores de la tanda. En el medio de ellos se ubicó Diego Ciantini como el único representante de Chevrolet en el top 10. En tanto que Juan Cruz Benvenuti fue el mejor ubicado de Torino en la 8ª posición. Andrés Jakos quedó 13º con el Toyota Camry.

Fuente: LB24 / Solo TC.