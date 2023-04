Leclerc logró la pole en Azerbaiyán

Charles Leclerc logra la pole position en el regreso de la Fórmula 1 a la actividad después de cuatro semanas de receso en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto de Ferrari mostró su competitividad en la única sesión de entrenamientos libres y firmó su tercera pole position consecutiva en Bakú y la primera de la temporada para él y para el equipo italiano. Leclerc marcó una vuelta de 1m40s203, la cual ninguno de los dos pilotos de Red Bull pudo alcanzar.

