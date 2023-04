Comerciantes del centro reclaman medidas de seguridad

Un grupo de comerciantes del centro bahiense se juntaron para reclamar mayores medidas de seguridad. Se quejan por una creciente ola de inseguridad en el sector.

Sandro, uno de ellos, habló con el móvil de La Brújula 24 y dijo que “hay varios hechos en los que rompieron vidrieras de locales y se metieron a robar, nosotros pensamos que son gente del Conurbano”.

“Queremos que se hable sobre esto por parte de las entidades que nos representan a nosotros. No sabemos si no lo hacen para cuidarle la espalda a alguien o por qué. Las calles en los alrededores de la Plaza Rivadavia están muy complicadas, se ven caras que no son de acá”, argumentó con indignación.

Y señaló que “cuando uno recorre un poco Bahía ve personas que antes no se veían”.

Norma, por su parte, quien ayer expresó su bronca con este medio a raíz de un hecho delictivo en su negocio, lamentó que “no se toman medidas de ningún tipo. Para otras cosas hay dinero, para las calles por ejemplo, pero para esto no hacen nada y los comerciantes estamos muy asustados. Son robos profesionales, a mi me desvalijaron en dos minutos y medio”.