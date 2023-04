Lefiñir y Bowen anticipan el duelo de escoltas entre Liniers y Sansinena

Liniers y Sansinena se verán las caras este domingo a las 16 horas con el bahiense Sergio Testa como juez principal en el Doctor Alejandro Pérez. Ambos equipos llegan como escoltas con 11 unidades en la zona A del torneo Federal A, detrás del líder Olimpo con 14.

Franco Lefiñir y Maximiliano Bowen, dos de los principales referentes de los planteles del chivo y del tripero respectivamente, palpitaron el duelo en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

En primer lugar, Franco Lefiñir, que está transitando su cuarta temporada con el club de la Avenida Alem, analizó el inicio del chivo en el Federal A: “el balance de este inicio es bueno. Obviamente que tenemos que mejorar mucho todavía y seguir creciendo en varios puntos para mantenernos en el tiempo peleando bien arriba que para eso nos estamos preparando”.

Mientras que sobre el encuentro que se viene ante Sansinena, anticipó que “va a ser durísimo como todos. Analizaremos su juego y a partir de ahí tendremos que poner foco en las situaciones a corregir y cambiar con respecto al último partido para quedarnos con los tres puntos que van a ser fundamentales para lo que viene, más siendo locales nosotros”.

Además el volante agregó que “en lo personal me siento muy bien gracias a Dios. Estoy bien, con muchas ganas de seguir mejorando y compitiendo, y el grupo está bien y el club me ha tratado siempre bien asique disfrutando mucho cada día y momento que pasamos”.

Por otro lado, sobre el balance del certamen de Sansinena hasta acá, Maxi Bowen sostuvo que “esto recién empieza pero lo importante de todo esto es que nos estamos conociendo cada vez más y se nos hace más fácil todo. Estamos con muchas ganas y eso nos hace sacar adelante los partidos”.

Mientras que sobre el partido ante Liniers que se viene, indicó que “será un partido lindo y duro. Los dos equipos queremos mantenernos ahí arriba donde tanto nos costó. Nosotros no podemos aflojar, sabemos que cuando nos relajamos perdemos, por eso vamos a ir con dientes apretados y a dejar todo como si fuera una final”.

Por último, en lo personal Bowen dijo que “a pesar de ser un equipo de todos los jugadores nuevos me adapté muy bien. Me hacen sentir importante en el equipo y eso me lleva a estar al ciento por ciento, estoy con muchas ganas y ya quiero que llegue el domingo”.