Violencia de género: la exesposa de Cacho Garay habla sobre los abusos sufridos

Andrea Sabina, exesposa de Cacho Garay, habló sobre la violencia física y verbal que sufrió durante su relación con el humorista. Sabina relató su historia en el programa Intrusos, donde aseguró que Verónica Bracamonte, quien recientemente denunció a Garay por violencia de género, no es la única víctima. Sabina vivió una experiencia similar durante sus más de 11 años de relación con el comediante.

Sabina contó que muchos de los abusos ocurrieron en una época en la que Garay estaba teniendo éxito y llenaba teatros. Aunque ella decidió callar durante muchos años para proteger a sus hijos, decidió salir a contarlo ahora para limpiar su nombre y que la gente decida si lo que dice Verónica es verdad o mentira.

Durante su testimonio, Sabina también reveló algunas de las violentas golpizas que recibió en manos de Garay. Aunque nunca vivió la aberración sexual que Verónica cuenta, sí sufrió golpes y violencia verbal. “Es triste esta situación porque él es un violento que no merece tener éxito, y como padre también deja cosas que desear”, dijo Sabina.

“Él le decía a todas las personas que yo me había enganchado con él para tener un hijo y vivir bien y eso no es así. Yo no soy su primera mujer, soy la tercera…”, reveló. “No me hubiera gustado nunca hablar de esta cuestión, pero es como terminar con este ciclo, por fin poder contar lo que me pasó”, cerró Andrea.

Fuente: Infobae