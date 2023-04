De Pablo sobre la suba del dólar: “La clave es la debilidad política del gobierno”

El economista Juan Carlos De Pablo habló con La Brújula 24 sobre el difícil presente de la economía en el país. Consultado sobre la suba del dólar y de si esto tiene relación con la escalada inflacionaria -dos de los temas que más preocupan en este momento-, el especialista respondió: “No sé cómo saberlo y si hay alguien que lo pueda saber. En todos los cursos de economía decimos oferta y demanda. La gente quiere dólares y no quiere pesos”.

En la charla con “Nunca es tarde”, De Pablo consideró que la Argentina “tiene un sistema bimonetario que funciona”. “En buena medida ya estamos dolarizados. Discutimos si terminamos de dolarizar o no y lo primero que hay que decir es que eso no tiene ninguna prioridad”, señaló el experimentado docente.

El economista se refirió a las medidas que podría instrumentar el próximo Gobierno electo, pero aclaró que “algunos colegas míos creen que la tarea es el ajuste fiscal”.

“Un presidente tiene que hablar de la acción general de Gobierno, tiene que inspirar, tiene que alentar, tiene que devolver el sentido de la vida, del esfuerzo, del ahorro. Dentro de eso viene la política económica, dentro de eso viene eso que se llama el ajuste”, acotó.

“Escucho en televisión a candidatos a presidente hablando de economía y yo le diría que hable de su acción de gobierno y que deje un conjunto de cosas, sobre todo técnicas, a quien lo acompañe en la cartera económica”, dijo De Pablo.

El profesor pidió tranquilidad y se inclinó, desde su rol de docente y columnista, por mantener un perfil optimista. “Hay que desdramatizar. Si yo fuera médico y vos me llamás preocupado por el covid o el sarampión, te tengo que contestar desde lo que sé pero, básicamente, decir, ‘calma, calma, calma’. No subestimar el problema, pero no darle el entusiasmo propio del amateurismo”, afirmó.