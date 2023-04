Absolvieron a Pamela Antúnez en el juicio por falso testimonio

El Tribunal en lo Correccional N° 4 absolvió libremente de culpa y cargo a Pamela Antúnez, ex pareja de Gabriel García Gurrea, en el juicio que se le siguió por el delito de falso testimonio. Según señalaron fuentes judiciales, no se pudo demostrar responsabilidad penal de la ex pareja de García Gurrea con el hecho investigado.

Antúnez llegó a juicio a partir de la imputación del Fiscal Rodolfo De Lucía, que entendió que con la prueba producida en el debate y la incorporada por lectura estaba acreditado el hecho, así como la autoría de la acusada. Sostuvo que la prueba principal es el contraste que surge del cotejo de la declaración testimonial de Antúnez y los informes de las compañías telefónicas. Antúnez negó haberse comunicado ella o alguien de su entorno con Cristian Pampin entre los días 19 y 22 de mayo de 2021.

Gabriel fue visto por última vez el 19 de mayo de 2021. No solo las contradicciones ponen bajo la lupa a Antúnez y su entorno, sino también el contenido de las comunicaciones que se recibieron semanas después de que su desaparición. La primera de ellas surge a partir de un llamado al 911 realizado a las 20:52 del 12 de junio que apunta contra Antúnez y su entorno. Allí, el llamante “manifiesta que tiene información acerca de qué le podría haber pasado (a García Gurrea), que la pareja y Tamara Érica Pampín, le podrían haber hecho algo, lo hicieron desaparecer”. Y añade en su testimonio telefónico: “Lavaron los autos de ellas, un auto negro, habrían hecho algo malo” con esos vehículos.

En la segunda, que data del 19 de junio a las 17:14, una voz femenina “informa que su marido está preso y le llegó la información de un pariente de Gurrea, el cual le dijo quién lo mató”. Además, agrega que “siendo el motivo del crimen haber cobrado un juicio, también aporta que se lo habrían llevado engañado en el auto C4 nuevo, el cual está a nombre de Pamela Antúnez, pero lo usa la hija de la mujer, Tamara Pampín.” y cierra resaltando que no sabe a qué lugar lo llevaron para terminar matando a quien es intensamente buscado.

El veredicto de la jueza Correccional

La jueza María Laura Pinto, a cargo del debate, concluyó que, “con las pruebas incorporadas por lectura y las declaraciones recibidas en el debate oral, no ha quedado debidamente acreditado el hecho materia de debate”.

”No estoy en condiciones de afirmar que Pamela Adriana Antunez, el 6 de julio de 2021, en oportunidad de prestar declaración en la sede de la DDI Bahía Blanca, haya realizado manifestaciones falsas, afirmando que ni ella ni su grupo familiar tuvieron comunicación telefónica con Cristian Pampin entre los días 19 y 22 de mayo de 2021”.

Las últimas novedades en torno de la causa datan de hace un par de meses, cuando la Justicia ordenó una serie de rastrillajes para dar con el cadáver del hombre. Uno de ellos en Grünbein y el otro en el patio de una casa ubicada en Azopardo al 400.