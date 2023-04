Los técnicos de Olimpo y Villa Mitre palpitaron el clásico

Olimpo y Villa Mitre se verán las caras este domingo a las 16 horas en el Roberto Carminatti por la séptima fecha del torneo Federal A.

El aurinegro llega puntero, con 11 puntos, y viene de empatar 2 a 2 ante Liniers como visitante. Mientras que el tricolor, acumula ocho unidades, y llega tras ganarle a Sol de Mayo por 1 a 0 en El Fortín.

Los técnicos del aurinegro, Arnaldo Sialle, y del tricolor, Carlos Mungo, anticiparon el duelo en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

En primer lugar, Sialle dijo que el arranque en el Federal A “fue complicado, difícil y bastante parejo, hablando de nuestra zona. Hay buenos equipos y creo que va a ser parejo hasta el final”.

Mientras que sobre el empate con Liniers, el DT aurinegro sostuvo que “no me fui conforme con el resultado, no me pareció justa la expulsión de Toledo. Eso nos condicionó para el resto del partido porque iban solamente siete u ocho minutos. Pero bueno, al final como se dio y el desgaste que hicieron los jugadores conforme con ellos, pero no con lo que fue el resultado”.

“Venimos siendo un equipo bastante bien equilibrado y hemos podido mantener cierta solidez defensiva. También hemos sido bastante agresivos en ataque, así que lo que mostró el arranque del campeonato estas cinco fechas que hemos jugado, sabiendo que tenemos que mejorar algunas cuestiones, pero que por el poco tiempo de trabajo y por lo poco que se conocían entre los compañeros, hemos rendido bastante bien”, analizó.

Por último, en la antesala del duelo ante Villa Mitre, sostuvo que “sabemos que es un partido importante para ambos clubes y para la ciudad. Hay mucha rivalidad así que seguramente va a ser disputado. Esperemos que sea tranquilo y que sea un partido de fútbol con los condimentos propios de un clásico. Hay buenos equipos en las dos bandas, así que ojalá que sea un buen espectáculo”, cerró.

Por otro lado, Mungo indicó sobre el arranque del certamen que “el arranque fue algo irregular pero creo que tendríamos que tener algún punto más. Con Liniers nos tendríamos que haber quedado con los tres puntos y por ahí algunos fallos arbitrales no nos favorecieron. Y después el partido que perdimos en Germinal es medio difícil de explicar por el viento. Pero tenemos varias cosas para mejorar con el correr del torneo”.

Sobre el último triunfo ante Sol de Mayo, analizó que “fue difícil porque por ahí un equipo que quizás juega mucho más abierto, por ahí vino a ser un planteo muy mezquino, no tuvimos una gran tarde, se nos complicó en la generación del juego. A ver, en líneas generales por las situaciones haber ganado es justo, pero quizás a nosotros nos gusta que por ahí el equipo tenga más juego, pero bueno, no encontramos los caminos y terminamos ganando en una pelota”.

“Defensivamente estamos bien. Creo que el gol con Germinal cortó una racha creo que cerca de ocho partidos sin recibir goles, así que bueno, desde ese lugar estamos bien. Estamos trabajando un poco más para por ahí para la generación de juego, que es lo que generalmente nos caracteriza a nosotros”, agregó.

Por último, sobre el encuentro ante Olimpo, analizó que “los clásicos, si bien es un partido que da tres puntos, por ahí son especiales por el marco, porque la gente lo vive de otra manera. La realidad es que por ahí creo que va a ser un partido difícil. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, tratando de quedarnos con los tres puntos”.

También analizaron el duelo Martín García, arquero de Olimpo, y dijo que “siempre es un partido especial e importante”. Mientras que Federico Mancinelli, por el lado de Villa Mitre, sostuvo que “na victoria ante Olimpo sería algo muy lindo”.