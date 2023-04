Paseo de los Murales: el homenaje al Club Alem, al Loco, a Manu y más

Emmanuel Pellegrino Olivera es artista con presencia mayor en la calle y con una linda historia detrás. Amante del básquet y ex jugador de Leandro Alem en sus inferiores hasta que dejó la ciudad. Es profesor de arte, tiene una vida basada en las mismas con proyectos de dibujo, pintura y escultura, además de la pelota siendo un verdirrojo.

Lleva a cabo un fantástico proyecto inclinado al deporte bahiense y con la naranja cerca. De hecho, uno de sus trabajos corresponde a Hernán Montenegro en sus tiempos en Alem con la camiseta ocho. Charló sobre lo que viene realizando y el significado del barrio, el club y diferentes deportistas expresándolo en el Paseo de los Murales.

En la intersección de Parchappe y Del Valle y que recorre la mitad de esta última (mano izquierda) es la dirección exacta para ver el arte de Emmanuel y distinguir los colores de Leandro Alem desde su creatividad con Hernán Montenegro como gran protagonista, además de Manu Ginóbili a su lado.

“Este proyecto lo vengo haciendo hace dos o tres años, me crie en el barrio, jugué en el Club Alem hasta los 17 años y después me fui a estudiar artes visuales a Buenos Aires. Ya tengo 41 años, me acuerdo de Martín Giusto que era el entrenador, fue una buena época”, dijo.

Comentó que decidió “hacer una sección de homenajes comenzando con Malvinas, yo soy clase 81 y me crie con toda la historia. Quería hacer deportistas que me hayan marcado a mí en mi vida y no solo por ser famosos”.

“Yo me considero jugador de básquet todavía porque me encanta, y uno cuando es chico y llegas a los 17 o 18 años te das cuenta si vas a tener futuro o no. De todas manera, yo siempre quise estudiar (se recibió como profesor de Arte en la ciudad) lo que hago actualmente, así que me dediqué a estudiar. Ahora sigo jugando con mis amigos, en Buenos Aires jugaba en una liga rodeado de amigos”, dijo.

Fuente: Prensa CLNA