De qué se trata el “Peso libre”, la moneda que propone Espert para terminar con la inflación

El economista y actual diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert propuso una reforma económica que tendrá una nueva moneda como uno de sus ejes, bautizada como el “Peso Libre”.

En contacto con el programa “Bahía Hoy”, que conduce Germán Sasso por La Brújula 24, Espert comentó que dicha medida tiene que ver con “la síntesis del plan económico que yo quiero para la Argentina, incluyendo profundas reformas como la monetaria, o transformando el Banco Central en uno completamente independiente, que solo vaya a emitir moneda si la gente quiere”.

“La moneda no es algo mágico, son reformas que hacen los países de bien, es el plan económico que hace 30 años vengo proponiendo. Lo que hacen los países razonables”, insistió el legislador y –por el momento– candidato a Gobernador de Buenos Aires.

“Si Argentina lo hace, no hay ningún elemento que haga que no le vaya bien. No es solamente un papel pintado , es un gran plan económico con todo tipo de reformas”, aseveró. Y dijo que “cuando el país tenga una inflación con el índice internacional, se emitirá la nueva moneda, pero hay que hacer las cosas que corresponden”.

“Si lo hiciéramos hoy, por ejemplo, el Peso Libre sería de tres ceros menos que el actual. Un kilo de asado saldría dos pesos libres, cuando hoy cuesta dos mil, más o menos. Y el kilo de pan saldría 50 centavos de peso libre”.

“No es magia, es simplemente el nombre del programa económico, una vez que la Argentina logre una inflación internacional como consecuencia del mismo plan”.

“¿Por qué se puede lograr? porque es sólo copiar lo que hacen países en los que se vive bien”.

“Hoy se ha acelerado mucho la inflación internacional, está en 6 por ciento, aunque la histórica del mundo no supera el 4. Es un delirio lo que está pasando en el país, es 100 veces menos a lo que hay que apuntar”.

“Hay que ver cuándo se emite el Peso Libre, pero hoy no estaría pensando en ninguna fijación con el dólar. El 10 de diciembre, lo que haría si fuera Presidente, sería liberar todos los precios y el tipo de cambio. En paralelo anunciando el compromiso absoluto del gobierno con emitir cero pesos para el tesoro y solo hacerlo si la gente lo quiere”.

Subsidios

“Los subsidios son otra cosa, pasa por la reforma del Estado. La gente ya no da más de pagar impuestos. Mi gobierno iría a un cronograma de eliminación total de subsidios a la energía. Y los planes sociales hay que transformarlos en empleo, pero eso lleva años”.

“Lo que se puede eliminar son los planes truchos, y cero pesos a las organizaciones sociales que son unas mafias. También se puede cortar gasto con la política, será un tema mínimo pero tiene que haber un gesto ante la sociedad. No se puede tener 21 ministerios”.

“El Estado se ha transformado en una agencia de Empleo y no contrata para brindar un servicio a la sociedad. Hoy hay un millón de ñoquis, son personas que no tienen nada que hacer en el Estado, que los metió el kirchnerismo solo para militar. Eso es un robo al que paga impuestos y al buen empleado estatal”.

“Hoy por culpa de tener un millón de ñoquis, en parte, es que tenemos 50% de pobres. Eso es inflación y emisión monetaria, lo cual destruye empresas y genera desempleo. Y eso a la política no le importa”.

“Argentina si no hace el programa de Espert va a terminar siendo como la Venezuela de Maduro, sin papel higiénico en el baño para limpiarse”.

“El programa económico de Espert es para que la gente vive bien”

“La política tiene que ponerse de acuerdo con las cosas que hay que hacer, que no es inventar nada, es hacer lo mismo que hacen los países en donde la gente vive bien”.

“Lo que hay que hacer es un plan económico de sentido común, donde las empresas compitan con el mundo”.

“Que el Estado recaude lo razonable, cero plata a las organizaciones sociales, reforma laboral y previsional. El programa económico de Espert es para que la gente vive bien”.

“Mi candidatura a Gobernador la lancé en noviembre del año pasado, pero a lo largo de estos meses conversamos con Juntos por el Cambio para llegar a armar un nuevo frente opositor que incluya al Liberalismo. La idea que estamos conversando es que compitan con las de Bullrich y Larreta. Veré si soy candidato a presidente o no”.