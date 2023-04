Adiestradora alertó que no todos están aptos para tener Rottweiler

Elizabeth Montiveros, criadora de Rottweiler en la ciudad desde el año 2008, dijo al hablar con La Brújula 24 que le generó mucha sorpresa el ataque que tres perros de esa raza contra un nene de 11 años que se encuentra hospitalizado en grave estado en Mar del Plata.

“Mis hijos se han criado siempre entre los Rottweiler y no puedo creer lo que sucedió, pero no se sabe mucho en qué condiciones estaban los animales. Al igual que el Dogo y otras razas, los Rottweiler están considerados potencialmente peligrosos. No todo el mundo está capacitado para tener un Rot y hay gente que me llama como si se tratara de un osito de peluche, pero después crecen. Hay que tener aunque sea un conocimiento mínimo de la raza”, expresó Montiveros en el programa “Hora pico”, que conduce Marianela “Pipi” Romay.

En cuanto a la crianza de un Rot, la especialista dijo: “Tenés que tener el mando, voz de líder y no tender a humanizar; el perro es perro”. “Lo vamos a querer, le vamos a dar buena alimentación, lo tendremos cuidados y atendidos por veterinarios, y vamos a educarlo. En Bahía tenemos muchos y buenos educadores caninos. Al Rottweiler no lo podés tratar como Caniche”, enfatizó.

Montiveros explicó que la crianza de los cachorros se realiza correctamente si se siguen determinados parámetros.

“Yo tengo muchos ejemplares porque cuido las cruzas. Es muy importante en este tipo de razas cuidar las cruzas; buscamos temperamentos equilibrados. En 15 años un perro de mi criadero, con 60 días cumplidos, jamás mordió a nadie. Cuando alguien se lleva un cachorro de mi criadero, yo hago un seguimiento y ante cualquier imprevisto, recurren a mí. En Bahía tenés tres criaderos de excelencia, pero hay gente que tiene en su casa un macho y una hembra y hace desastre con las cruzas”, consideró.

Definió al Rottweiler como “un perro de trabajo”. “Es un perro activo, no lo podés tener tirado en un sillón. Necesita espacio para andar, para salir. Es un perro que le encanta que le enseñen a sentarse”, indicó Montiveros.