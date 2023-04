Santero ganó la final del Turismo Carretera en la histórica carrera de El Calafate

Julián Santero (Ford) ganó la 4ª Final que el Turismo Carretera disputó este domingo en el autódromo de El Calafate. El mendocino saltó a la punta sobre el final de la prueba superando a Santiago Mangoni (Chevrolet) que arribó 3º. Mauricio Lambiris completó el 1-2 de Ford.

El nuevo circuito santacruceño, muy trabado, con rectas cortas, chicanas y curvas de distintas configuraciones propició una carrera muy entretenida, con cambios en la punta, pelea en los puestos de vanguardia, fricciones y algunas polémicas. En este contexto, Santero se llevó su 6º triunfo en el TC después de avanzar desde el 3º puesto.

“Inmensamente feliz porque se nos venía negando, como pasó en Neuquén. Ayer me sancionaron y tuve que avanzar desde atrás. Pero no cambio por nada esta victoria, mucho menos de la forma en la que se dio. Había que arriesgar en un circuito donde no hay muchos lugares para el sobrepaso. Lo hice en un relanzamiento con Castellano, después con Lambiris y Mangoni y me salió todo bien”, dijo el flamante ganador.

La 5ª fecha del Turismo Carretera se disputará el 29 y 30 de abril en el autódromo de Concepción del Uruguay. Se espera para esa cita el regreso del pigüense Sergio Alaux.

Fuente: LB24 / SoloTC.