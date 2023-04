Aprobación en el Senado de la Ley Lucio: “Es un logro de todos”

Ramón Dupuy, abuelo del nene de 5 años que fue torturado hasta morir por su propia madre y la pareja de ésta, en diálogo con La Brújula 24 celebró la aprobación de la ley que –según coincidió- servirá para reforzar la protección de los menores contra maltratos y abusos.

“Todavía no me cayó la ficha de lo que se logró. No es un logro de Ramón Dupuy ni la familia Dupuy sino de todos: los medios de comunicación y la gente en general pusieron su granito de arena para que esto fuera realidad. Lo más importante es que sean cuidados los chicos”, resaltó en el programa “Una buena razón”.

Ramón lamentó el tiempo que se perdió para lograr una normativa que sirva para brindarle mayor protección a los nenes y nenas, ya que en el camino han quedado numerosas víctimas de maltrato y/o abusos.

“Desde el 26 de noviembre de 2021, cuando supimos del asesinato de Lucito, llevamos 96 muertos más. Si hubiese estado antes esta ley, Lucito estaría vivo y algún nene o nena más de esos 96 se hubiese salvado. Sabemos que la ley no va a alcanzar para parar esto, pero lo va a aminorar y nadie se va a poder hacer el zonzo como lo hicieron con Lucio”, indicó Dupuy, en clara referencia a médicos y docentes que miraron para otro lado ante las señales que el nene dio de que estaba siendo maltratado.

Mencionó que espera con ansiedad la promulgación de la ley para que entre efectivamente en vigencia y manifestó su agradecimiento a los senadores por la aprobación luego de la frustrada sesión donde se iba a tratar el proyecto que ya contaba con media sanción de Diputados.