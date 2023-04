“Si soy gobernador, invertiré 100 millones de dólares para que haya conectividad en toda la Provincia”

Diego Santilli, candidato a gobernador bonaerense y hombre de extrema confianza de Horacio Rodríguez Larreta, analizó en LA BRÚJULA 24 la decisión de implementar elecciones recurrentes en CABA y también explicó cuáles son sus ideas en caso de asumir el cargo que hoy ostenta Axel Kicillof.

“Como espacio, siempre luchamos por tener la boleta única electrónica. Es lo que deseamos como ciudadanos, poder votar y que no esté el voto cadena y la tapadita a lo que nos tienen acostumbrados algunos sectores. Horacio tomó la decisión en el marco del Código electoral de 2019, que lo llevó a algo novedoso. Lo que tenía que decidir es que sea en días diferentes o sea concurrente”, aseguró Santilli, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, el legislador sostuvo que “se eligió esto último, en vez de ir a votar en dos días separados. La decisión generó alguna discusión, pero es algo típico de los espacios. No sé cuál será la decisión en la Provincia, los ciudadanos debemos ir a votar para transformarla y no seguir en la senda de la decadencia y frustraciones, en especial por este gobierno que ha hecho las cosas muy mal”.

“El nivel de agresión es innecesario, en la Ciudad de Buenos Aires siempre se votó por separado. El Código actual rige a partir del 1° de enero de 2020, es moderno y ágil y está en línea con lo que planteaba Juntos por el Cambio. Ya se probó una vez y el resultado llega a las 18:30, sin tener que esperar a las 21. Creo que no hay ninguna discusión de que Juntos por el Cambio permanece unido. Horacio fue claro al decir que habrá un único candidato. El único adversario es el kircherismo, trabajaremos en conjunto”, exclamó con énfasis.

Luego, el propio Santilli se envalentonó al expresar que “tenemos que constituirnos en una verdadera alternativa que más allá de los pensamientos distintos en la coalición para estar todos juntos. Ya lo hicimos en 2021, más allá de algunos chispazos iniciales con Facundo Manes, con una primaria que fue muy positiva y le pudimos ganar al kirchnerismo”.

“Estoy para competir de la manera que sea”

Consultado en referencia al posible desdoblamiento que analizaría Kicillof, siguiendo los pasos de Larreta, no vaciló: “Estoy para competir de la manera que sea, de una vez por todas tenemos que poner el pie en la provincia, tengo en claro qué hay que hacer, recorrí más de 107 mil kilómetros, le dedico más de ocho horas diarias para confeccionar los planes porque la Provincia necesita un cambio”.

“En nuestro espacio va a haber PASO y me parece muy sano que así sea. Lo positivo es competir porque eso te fortalece y te prepara, siempre que no haya golpes bajos o chicanas. Esta discusión que aflora no va en esta dirección, es algo que sucede. Creo que en los lugares donde tenemos intendentes debemos cuidarlos y donde no somos gobierno tenemos que hacer una competencia para construir los liderazgos”, añadió.

En tal sentido, puso como ejemplo al jefe comunal bahiense: “Héctor (Gay) ha hecho una gran gestión. Bahía Blanca se va a convertir en un polo de crecimiento profundo, con inversiones en diferentes plantas, poniendo en valor el puerto para que la logística funcione. También debemos seguir avanzando con lo hidráulico con ABSA. Me comprometo a avanzar en esa misma dirección, recorrimos el Dique. Por eso se requiere de una inversión importante, ni hablar de la logística con las Rutas 3 y 33 que son las que llevan adelante la producción de la ciudad”.

“Con los intendentes vengo hablando en el sentido de que las regiones se desarrollen. Para mi, Bahía Blanca y toda la sexta sección electoral, tienen que crecer en logística para que los alimentos no salgan de esa región para que luego terminan volviendo con un costo de fletes enorme y los impuestos que son un gran problema. Quiero sostener a los intendentes que hicieron un gran trabajo y pueden ser potenciados desde la Provincia”, consignó Santilli.

WiFi para toda la provincia

Por último, aseveró: “No se cambia de la noche a la mañana, pero si tenés en claro lo que hay que hacer, tenés que empujar la producción. La Provincia es hermosa y tiene un potencial enorme, 36% de las exportaciones del país, 40% de las cabezas de ganado, un tercio del territorio productivo, entre otros ítems. Tenemos todos para salir adelante, la debemos poner en valor. El que quiere trabajar en el interior del campo no tiene conectividad y eso tiene que ver con la inversión, un tractor que funcione y la logística. Para dotar de WiFi y señal a toda la provincia se requieren 100 millones de dólares”.