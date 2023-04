Lucas Benvenuto habló sobre Jey Mammón en su primera entrevista: qué dijo

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por supuesto abuso sexual, recibió en su casa de Ushuaia a Karina Mazzocco, la conductora de A la tarde. Fue semanas atrás, en el mismo ciclo de América, donde aludió como al pasar al conductor de Telefe, desatando la catarata de hechos que derivaron con el humorista suspendido de La Peña de Morfi y actualmente en España.

Luego de manifestarse en entrevistas por medio de videollamadas y a través de un vivo de Instagram, Lucas dio una entrevista cara a cara. En la ciudad más austral del mundo, a más de 2.300 kilómetros de Buenos Aires, Mazzocco presentó la nota repasando la vida del entrevistado, antes de que el plano se abriera y se viera a Benvenuto. “Estoy bien acompañado y eso es lo importante a la hora de hablar”, señaló el joven.

“Me llevó el tiempo de entender, como me pasó con los otros (presuntos abusadores). No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho”, afirmó, y agregó que por el vínculo que tenía con Mammon le resultó más doloroso que en los otros casos. También se refirió al hecho de que ninguna de las personas a las que denunció, estaba en prisión: “En mi casa tengo un cuadrito con las prescripciones. No quiero sumar más”, sentenció.

“No voy a volver a sentarme frente a una silla fría con una persona que no sabe cómo manejarse en estos temas. ¿Podés creer que no se pueden juntar a tomar un cafecito y darle una condena firme a mi abusador?”, dijo Benvenuto.

“Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero (con Mammon) pasó cómo fue con los otros, solo que está vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”, agregó.

Mazzocco le preguntó si le daba asco cómo el conductor había definido su relación. “Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto… me da asco. No puedo. Creía que está mal pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos, en su cabeza, entonces no lo ven como algo malo”, afirmó.

Respecto al día que decidió denunciar a Mammón, Lucas reveló que pudo hablar gracias a sus años de terapia. “Mi psicóloga conocía toda mi historia. No sabía ni quién era él. Pero si tenía que cerrar toda mi historia, tenía que hacer eso también”, dijo.

Consultado por el rebote que tuvo su caso y el hecho de que Jey Mammón haya abandonado la Argentina para viajar a España, señaló: “No me hace feliz”. “Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente par que no me lastimen nunca más. Tengo un protector para no dejarlos entrar nunca más”, aseveró. Y contó qué sintió al escucharlo en sus respectivas entrevistas: “No me sorprendió porque el efecto sorpresa de escuchar cómo se defiende mi abusador hace un montón lo perdí. Cuando escuché los juicios, las pericias. Llegué muy curtido para que hoy me sorprenda. Tampoco me sorprende que se fue del país, sé que va a volver”.

