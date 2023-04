Así está Jim Caviezel, el protagonista de La pasión de Cristo, a casi 20 años del estreno

Para cada fecha festiva hay una extensa lista de películas temáticas perfectas para celebrar la ocasión y, en el caso de la Pascua, quizás la más destacada es La Pasión de Cristo, el gran éxito cinematográfico dirigido por Mel Gibson que retrató de manera cruda y explícita la crucifixión de Jesús de Nazaret. Aunque todavía es mencionada por su tan controversial como admirado relato, pocos recuerdan a Jim Caviezel, quien dio vida al histórico protagonista.

Luego de construir una carrera como actor, Mel Gibson decidió pasar al mundo de la dirección de la mano The Man Without a Face, estrenada en 1993. Después de eso, fue el turno de Braveheart (1994), éxito que también protagonizó.

Sin embargo, su mejor obra -al menos a los ojos de algunos críticos y miles de fans- no llegaría hasta el 2004, cuando se animó a llevar a la pantalla grande una nueva interpretación de la crucifixión de Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo, la cual muestra las últimas 12 horas previas a su muerte en la cruz a mano de los soldados romanos.

Pero, no fue solo Mel Gibson quien recibió grandes reconocimientos por su obra, sino que Jim Caviezel, quien se puso en los pies del mismísimo Jesucristo, fue catapultado a la fama gracias a su interpretación y, a pesar de haber participado de otros films y producciones televisivas, es recordado por ese rol.

Después de un fallido intento de formarse como jugador profesional de básquet y de encontrar su verdadera vocación en la actuación, Jim Caviezel ingresó al mundo del cine en 1994 con la película Wyatt Earp y, en 1997, participó en G.I. Jane. Posterior a eso, se destacó en La delgada línea roja, de Terrence Malick, y en Frequency, de Gregory Hoblit.

No obstante, no ganó el reconocimiento internacional hasta el 2004 cuando fue elegido para interpretar a Jesús en la obra dirigida por Mel Gibson. Aunque nunca se arrepintió de aceptar el rol, el actor remarcó en varias oportunidades que no fue una experiencia fácil.

“Mi hombro estaba torcido y se dislocaba cada vez que alguien golpeaba la cruz. Mientras rodábamos las escenas de la flagelación, los látigos me golpearon dos veces y tuve una herida de 14 centímetros en mi espalda. Mis pulmones estaban llenos de fluido y tenía neumonía”, contó en una entrevista con The Hollywood Reporter años atrás. Asimismo, remarcó que dejaron de ofrecerle trabajos debido a que el film fue catalogado de “antisemita” y “fanatista”.

Con el paso del tiempo, Caviezel finalmente volvió al ruedo de la mano de las películas Déjà vu (2006) y La verdad de Soraya M. Entre 2011 y 2016, protagonizó Person of Interest donde interpretó al exagente de la CIA John Reese. En 2018, formó parte de otra producción religiosa en Pablo: el apóstol de Cristo, esta vez en el rol de San Lucas.

En la actualidad, Caviezel tiene 53 años, sigue en la actuación y prestó su voz para diferentes producciones. Su más reciente lanzamiento es la aplicación Pray 40 (Ora 40, en español) para meditar de forma guiada con prédica cristiana.

Fuente: La Nación