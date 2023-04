“Lo prendieron fuego”, lamentó el dueño de un depósito arrasado por las llamas

Gustavo Staffolani es uno de los propietarios del galpón ubicado en Don Bosco al 4000, propiedad de la empresa Héctor V Losi y Cía, que anoche fue arrasado por un incendio.

“Las pérdidas fueron totales, se desbordó todo en 20 minutos. Fue después de las 3 de la madrugada cuando nos avisó la central de monitoreo que saltaban las alarmas”, señaló con indignación en contacto con el móvil de La Brújula 24.

Y agregó: “En realidad, lo que está destruido es el depósito, se salvó la otra nave donde están las oficinas. Es un monto muy importante, pero no lo tengo ahora en la cabeza”.

En esa misma línea, Gustavo Staffolani contó que “era todo nuestro capital de trabajo”.

Y respecto de los posibles motivos del siniestro, aseveró que “maquinarias no había de ningún tipo y problemas eléctricos tampoco, porque son todas nuevas, autorizadas por la ART”. “Yo creo que lo prendieron fuego”, expuso.

En cuanto al material afectado, apuntó: “Lo que tenemos son los surtidores como los de la estación de servicio, son nuevos, no tienen combustible. No sabemos todavía lo que pasó, es muy prematuro. Tuvimos que cortar la corriente y no pudimos seguir mirando las cámaras. Eran unos 40 equipos, pero ahora la plata es lo de menos, esto va a afectar nuestra operatoria porque son equipos importados y cuesta mucho traerlos al país”.

“Seguramente vamos a salir adelante, como siempre, con esfuerzo y trabajo. Tenemos seguro de contenido y del edificio, pero es una amargura. Es difícil entender que esto se prendió fuego solo. Yo no tengo problemas ni laborales, ni de la empresa con nadie. Es una posibilidad que hayan entrado a robar”, apuntó con indignación.