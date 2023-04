La columna de la Ubfal: fecha y lugar para el casamiento de Nicole y Urcera

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que las señales de noticias tengan muy buenos índices por el incidente de Sergio Berni y que Jey Mammon diera la segunda (¿y última?) entrevista tras la denuncia por abuso sexual.

A continuación, el resumen de su columna en “Hora Pico”

“Mientras Fabián Cubero salió a hacer fuertes declaraciones sobre el alejamiento de su hija mayor, Indiana, de su madre; Nicole Neumann proyecta su boda de la que tenemos data concreta sobre el día y el lugar elegido para celebrarla. Nicole y Manu Urcera se conocieron casi de casualidad en marzo del 2021 cuando los presentó un amigo en común y fue en enero de este año que se comprometieron en presencia de toda la familia del automovilista. Y ahora podemos confirmar que la fecha de la boda será el próximo 8 de diciembre y el lugar elegido, San Carlos de Bariloche, zona de influencia de la familia Urcera, que se mueve entre Rio Negro y Neuquén. Como adelantó Maite en “Intrusos” sumamos info y agregamos que será Laurencio Adot quien diseñe el vestido de la novia, aunque habrá cambios con otros creadores convocados. La wedding planner elegida para este supercasamiento que está al mando de Nicole y de su suegra, María Cecilia Roza; será Bárbara Diez, ex mujer de Horacio Rodriguez Larreta y encargada de muchas bodas de la alta sociedad porteña. Nicole se había casado con Nacho Herrero primero y en en mayo de 2008, embarazada, se casó con Fabian Cubero en una boda secreta en la playa del Sheraton Haciendo de Mar del Cabo San Lucas, en México. En su momento hubo una polémica por el tema de la presunta unión religiosa con Nacho Herrero, pero Nicole dijo entonces que no le interesaba la religión. Sin embargo ahora habría un casamiento por Iglesia con Urcera y quien no dice que sea en la hermosa Catedral de Bariloche o en alguna capilla alejada cerca del lugar secreto donde se organiza la boda”.

“Si todo avanza como hasta ahora, Carina Zampini y su Pasaplatos estaría debutando el próximo lunes 10 de abril a las 14.30. La competencia entre dos equipos liderados por importantes chefs, una producción de Kuarzo, abriría la nueva tarde con expectativas. Será una fecha clave para el cambio de programación de etrece con ajustes de horarios (habrá que ver si levantamientos) para De que signo sos?, Bienvenidos a bordo, Los desconocidos de siempre. Ese lunes terminará El Hotel de los Famosos y por la noche adelantamos que Guido Kaczka premiará con tres millones a los ganadores de Los 8 escalones, antes del esperadísimo estreno de ATAV 2 que irá a las 22.15”.

“La semana que viene, el lunes 10, Pamela David estará debutando en las mañanas de América con el regreso de Desayuno americano que como adelantamos tendrá en su equipo a Paulo Vilouta, Carlos Monti, Gustavo Grabia, Natalie Weber, Julieta Novarro, Khalled Hallar y Locho Loccisano. mientras que Luisa Albinoni tomará a su cargo la cocina. La conductora está entusiasmada con la incorporación de Marcelo Tinelli a la empresa televisiva como nuevo gerente artístico del Grupo América, de quien destacó su generosidad. Además, ponderó el hecho de tener tema propio, y no necesitar del contenido de otros canales. Por otra parte, hablando por la Once Diez en Por si las Moscas, Pamela mostró su interés por volver a participar del Bailando que se emitiría desde julio o agosto por América. No lo haría como jurado, sino que desea aprender a bailar, luego de quedar eliminada en la primera edición por Nina Peloso en el caño”.