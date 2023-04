Caso Carlaván: “Estuvo cerca de atropellar a uno de los inspectores” 

Tristemente, el empresario Jorge Carlos Carlaván Goñi sigue ocupando lugares en los medios de comunicación al protagonizar incidentes de tránsito en todo Bahía Blanca.

Tal como señaló La Brújula 24, durante la tarde del domingo lo vieron manejando a toda velocidad y los inspectores lograron interceptarlo unos segundos, pero luego se escapó. Otra vez estuvo a centímetros de generar una tragedia.

En contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, el director de Tránsito Urbano, Martín Morano, y el jefe de inspectores local, Mauro Domini, detallaron la peligrosa experiencia causada por el dueño de Droguería Sur.

“Ya lo hemos calificado de muchas formas, pero eso es lo que menos importa. Lo que buscamos es que no maneje más, tenemos distintas líneas de responsabilidades. Es un caso especial, que ronda límites jurisdiccionales. Ayer me empezaron a mandar avisos vecinos diciendo que Carlaván estaba manejando, eran dos vecinos de Patagonia y un tercero, funcionario, que iba circulando y le pareció que era él. Dimos aviso a la guardia de Tránsito y a todos los inspectores que estaban en distintos sectores de la ciudad para que estuvieran atentos. Ellos salieron a buscarlo. En un primer momento no dimos con él, pero en una segunda tarea se localizó la camioneta sobre calle Alfonsín. La RAM que habían dado cuenta al principio. El tema es que cuando la observan, empiezan a tocar la baliza para que se detenga, pero esta persona no lo hace y ahí se dieron los hechos que se saben. Cuando se logra detenerlo, huye”, sintetizó Moyano.

Domini, por su parte, comentó que “los inspectores ven la camioneta, tocan sirena y le hacen señas para que estacione. La persona al ver el vehículo, acelera. Eso fue antes de calle Tres Sargentos. Luego lo interceptan más adelante, en el semáforo, y se lo llevan a la banquina. Cuando bajan los inspectores del vehículo, en ese momento pone marcha atrás, acelera en forma brusca y uno estuvo cerca de agarrar a uno. Le pasó muy fino. Toma derecho por Cabrera y obviamente los inspectores no le hacen seguimiento porque era un riesgo mayor”.

En tal sentido, Moyano añadió que “no podemos detenerlo, nosotros somos inspectores municipales, lo que hacemos es documentar el proceso y llamar a la policía. Esto está en manos del Fiscal que tiene que evaluar lo que hemos presentado”.

Más de los representantes comunales en La Brújula 24:

Domini: “Lo reconocemos de inmediato, aparte ya ha tenido muchos incidentes de tránsito. Pero nunca hemos tenido un caso de esta forma, de una persona que sigue manejando a pesar de todos los controles, con retención de licencia y de vehículos”.

“El trabajo que tenemos es buscar seguridad vial y estas situaciones nos obligan a seguir trabajando más, pero una persona así no puede estar manejando”.

Moyano: “Todos vivimos en sociedad y tenemos reglas, pero ahora nos toca ahora este tipo que no se maneja con ningún tipo de regla”.

Domini: “Hemos tenido todo tipo de operativos en Bahía, pero nada como esta persona”. En este caso particular, los inspectores me dicen que se pone violento, siempre vienen a buscarlo abogados particulares que lo ayudan en esta situación”.

Moyano: “Ojalá que sea la última vez que pasa, mientras tanto le pedimos a los vecinos que actúen como ayer. Que llamen a la guardia de tránsito, al 485-6068. Lo importante es que nos den el aviso para que podamos dar una respuesta”.

“Con la resolución tiene prohibido manejar”

Guillermo Mércuri, el juez de Garantías que le prohibió manejar a Jorge Carlos Carlaván Goñi dijo que “puedo explicar la resolución anterior, una medida cautelar que le impide conducir cualquier vehículo. La medida está firme porque, además, no fue recurrida. Si conduce, puede configurar la existencia del delito de desobediencia”.

“No fue fácil en su momento notificarlo, hubo que hacer un par de diligencias de la cúpula policial. Se montó un operativo para tal fin. Luego recién quedó operativa y corrieron los plazos. Cualquier opinión que pudiera adelantar sobre este nuevo hecho podría significar consecuencias procesales o sanciones disciplinarias de parte de la Corte”, resaltó en otro tramo de la entrevista radial.

Por último, sostuvo que “entiendo que se ha formado una causa penal y, a partir de cualquier pedido que se haga en ese marco, habrá que resolver”.