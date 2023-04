MotoGP: Bezzecchi consigue una victoria aplastante bajo la lluvia de Termas

Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) se adjudicó su primera e inapelable victoria al ganar el Gran Premio de Argentina de MotoGP disputado en el circuito de Termas de Río Hondo, por delante del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) y del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22). El piloto del equipo credo por Valentino Rossi no pasó sobresaltos y le sacó más de cuatro segundos a su escolta, en una pista complicada teniendo en cuenta que la lluvia no se detuvo.

El italiano, que largó desde el segundo lugar, tomó la punta en la primera curva y desde ese momento dominó a placer. Aprovechando que la puesta a punta de la Ducati le cayó muy bien el asfalto húmedo. Bezzecchi comenzó a estirar diferencias y dejó que el show lo armara el resto de los rivales. No cometió errores, fue cauto en el momento que debió serlo y cuando consiguió una distancia considerable con relación a quienes estaban detrás, controló los tiempos para no correr riesgos innecesarios.

Marco Bezzecchi is going to be leading this championship! 🤯#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/aYh4rAmoIm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

Antes de concluir la primera vuelta el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), vencedor de la carrera esprint del sábado, sufrió una caída en la curva cinco, mientras que el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), se tocaban y tenían que ceder muchas posiciones para evitar la caída.

The double dream is over! 😮@BradBinder_33 has slid off on the first lap but he has rejoined! 👏#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/V9kvtFqwHz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

Alex Márquez, autor de la pole, estuvo siempre detrás de Bezzecchi, hasta que perdió la posición con Francesco Bagnaia. De igual manera intentó mantenerse cerca , pero cuidándose de Franco Morbidelli, con el que mantuvo las diferencias. Pero vueltas después hubo un golpe de escena cuando Pecco cometió un insólito error, se fue al suelo y perdió todas las chances de sumar.

Bagnaia intentó ganar posiciones, sin éxito, mientras que Bezzecchi iba cómodo en el liderato. Zarco, en tanto, recortando diferencias y a dos vueltas del final alcanzó a Morbidelli, al que superó, y poco después, ya en la última vuelta, doblegó también a Márquez para acabar segundo. Con la victoria, además, Marco saltó a la cima del campeonato con 50 puntos, nueve más que Pecco. La próxima fecha será el Gran Premio de la Americas que será el 15 de abril en Estados Unidos.

Maiden #MotoGP race win ✅

9-point advantage on @PeccoBagnaia ✅



Marco Bezzecchi heads to Austin as the new Riders' Championship leader 🤯#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/7flOKeZXPO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

Fuente: LB24 / MDZOl.