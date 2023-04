En su primera experiencia en carreras de óvalo, Canapino fue 12º en Texas

El argentino Agustín Canapino finalizó 12º en el Texas Motor Speedway, su primera carrera en óvalos, una especialidad totalmente desconocida para el hasta hace unos meses.

La carrera del argentino fue de menor a mayor, largando 19º y avanzando en las primeras 50 vueltas al puesto 15. Cuando salió la bandera amarilla por el accidente de Takuma Sato, comenzaron las paradas en boxes, Canapino no tuvo buenas paradas, en la primera perdió un puesto y en las otras dos, volvió a tener detenciones lentas, lo que obligó a incrementar el ritmo para recuperar posiciones.

