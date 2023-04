MotoGP: Brad Binder largó 15° y ganó el Sprint en Termas de Río Hondo

En el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo se disputó la carrera Sprint del Gran Premio de Argentina 2023 de MotoGP.

Luego de la pole position de Álex Márquez, se vino acarrera Sprint a las 15:00 hs. Franco Morbidelli tuvo un buen inicio y tomó la punta en los metros iniciales. Márquez se recuperó, pero luego el ítalo-brasileño retomó el liderazgo. Tercero se puso Brad Binder, que hizo una gran largada, desde el puesto 15° al 3° en solo una vuelta. Por su parte, Joan Mir tuvo una caída y fue derivado al Centro Médico para un chequeo general.

En el segundo giro, Binder lo superó a Márquez y a la vuelta siguiente lo pasó a Morbidelli para capturar el liderazgo del Sprint.

