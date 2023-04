El dolor de los papás de la beba que murió frente a la Casa Rosada

Brenda y Hernán, los padres de la beba de tres meses que este viernes por la madrugada murió a pocos metros de la Casa Rosada, relataron que su hija dejó de respirar alrededor de las 3 de la mañana y aseguraron que no tenía ningún problema de salud. Además, pidieron recuperar el resto de sus hijos. “Estamos mal”, expresaron.

“Estábamos durmiendo y yo me levanté para darle el pecho a la nena. Cuando la fui a tocar, ya no tenía pulso”, relató la madre en diálogo con TN.

En medio de una fuerte conmoción, ayer por la noche los padres de la nena contaron que “hace como dos años” que se encuentran en situación de calle. Según explicaron, la pareja, integrada por una mujer bonaerense y un joven tucumano -cuya familia vive en la localidad de Avellaneda- había tenido “algunos problemas” y por eso no contaban con un techo.

“Me discriminaron un montón de veces”, sostuvo el hombre frente a la prensa.

Hernán y Brenda, de aproximadamente 29 años de edad, también son padres de otra beba de la misma edad, melliza de la menor fallecida, y de un niño de aproximadamente 2 años que vivió un tiempo con su tía. Ahora, tras la tragedia, la melliza quedó internada y bajo la tutela del Consejo del Menor de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que su hermano está en situación de adoptabilidad.

“Voy a buscar laburo y voy a alquilar. Quiero recuperar a los chicos. Se me murió uno y al otro me lo sacaron”, dijo el padre.

Por su parte, Brenda, tapada con una capucha negra, aclaró que ninguna de sus hijas tenía problemas de salud y aseguró que no recibió “ninguna asistencia” por parte del Estado. También, afirmó que “necesitan un trabajo y un hogar”.

Respecto al fallecimiento de la beba, María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señaló a Canal Nueve que en los últimos meses “no se pudo establecer un contacto efectivo” con la familia y que tampoco se logró intervenir antes. ”La situación de calle está atravesada por muchas problemáticas, lo más importante es que las personas vengan a un centro de inclusión para ver si atraviesan adicciones, situaciones de violencias o si es una cuestión de ingresos”, indicó.

“Hay que poner en discusión en este momento la situación estructural de la Argentina con una inflación creciente y hasta que no se resuelva esa situación los problemas estructurales van a seguir existiendo”, agregó Migliore.

De acuerdo a los registros del programa Buenos Aires Presente (BAP), la primera línea de atención para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional, Brenda y Hernán habían sido asistidos en distintas oportunidades desde 2019 y habían comenzado a gestionar el subsidio habitacional en ese mismo año. Pese a esto, “el grupo familiar nunca aceptó los ofrecimientos de ser alojados en los Centros de Inclusión Social”.

Diariamente, la familia acudía a un comedor en el barrio de San Telmo donde recibían una vianda de alimentos.

Qué le pasó a la beba

El hecho ocurrió ayer por la madrugada en la recova del Ministerio de Economía, en el barrio porteño de Monserrat. Brenda y Hernán dormían tranquilos hasta que notaron que su beba había dejado de respirar. En medio de la desesperación, empezaron a gritar y fueron a pedirle ayuda a un vendedor ambulante de la zona, quien les sugirió solicitar asistencia a personal policial que custodiaba las rejas de la Casa Rosada.

Luego de un llamado al 911, oficiales de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad se acercaron al lugar junto a personal del SAME, que llegó a los cuatro minutos. Sin embargo, los médicos no llegaron a realizar ninguna maniobra de resucitación porque la nena ya no tenía pulso. Todo sucedió alrededor de las 5 de la mañana.

La beba falleció a pocos metros de la Casa Rosada (Maximiliano Luna)

Según fuentes policiales, señala Infobae, la Fiscalía Criminal y Correccional 10, a cargo de Santiago Vismara, caratuló el caso “por muerte dudosa” y dispuso que la Unidad Criminalística Móvil y personal del Gabinete de Atención Psicológica (GAP) del Ministerio de Seguridad y Justicia asistieran a los padres. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia del cuerpo de la menor.