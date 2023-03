Mauricio D’Alessandro consideró que Jey Mammón “se aprovechó de un ser vulnerable”

La denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón generó una repercusión que va más allá de lo estrictamente mediático. El caso mereció algunos replanteos -aunque más no sean en los medios de comunicación y las redes sociales- desde el punto de visto jurídico en lo que se refiere, por ejemplo, al plazo de preescripción de un delito de índole sexual luego de la entrada en vigencia de la denominada Ley Piazza. Para tener una voz autorizada en la materia, La Brújula 24 recurrió al experimentado abogado Mauricio D’Alessandro.

“Salvo los delitos de homicidio, cualquier otro tiene un máximo de 12 años para la prescripción. El de Jey Mammón que es de abuso sexual agravado. El hecho ocurrió en 2006/2007 y prescribió en 2018/2019. La prescripción es una institución que en este caso está mal vista, pero cuando vence un impuesto está bien vista por el que debe. Esto no convierte a Jey Mammón en inocente. Mal que nos pese, Argentina no está completamente deconstruida”, expresó D’Alessandro en el programa “Hora pico”, que conduce Marianela “Pipi” Romay.

“Lo que él va a plantear como defensa nos va a poner frente a una realidad que no queremos. Va a decir que conoció a Lucas cuando tenía 15 años, que su mamá era una drogadicta perdida, lo cuidó, lo bañó, le compró ropa, le dio de comer y lo sacó de las garras de esa mujer y se enamoró cuando cumplió 16 y él 32. Los chicos a los 16 años se pueden hacer una operación de siliconas y lo celebramos, lo propio con un aborto porque a esa edad podés hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero al mismo tiempo les exigís que tenga otras realidades ante las relaciones sexuales. Para mi está todo mal lo que hizo Jey Mammon porque se aprovechó de un ser vulnerable”, agregó.

D’Alessandro habló del doble estándar que algunos que opinan tienen en relación con denuncias de índole sexual.

“Es válido tener relaciones para obtener un papel en una película, pero nos da asco cuando lo vemos. Cuando nos encontramos con un caso como el de Jey Mammón nos escandalizamos. La sociedad está en una degradación absoluta. Jey Mammon difundió el comunicado estando asesorado, no creo que lo vaya a defender Fernando Burlando, más allá de que tiene todo su derecho de ser defendido. Hay cuestiones legales y morales de por medio”, advirtió.

El letrado también se refirió a la intervención que tienen o puedan tener los legisladores en materia de adecuaciones en las normativas.

“Cuando el Estado empieza a meter los dedos y aparecen leyes con un buen propósito como la Ley Micaela genera un desmadre a nivel legal. La prescripción, como dice la Ley Piazza habla de 12 años y me parece correcto. Luego, podemos coincidir que es un asco lo que pasa, si habría que castrar a los que cometen los delitos, pero no podemos reformar un Código por cada caso que pasa para no llegar a la pena de muerte”, señaló.

Finalmente dejó un paréntesis de cara a una de las opciones que tiene Benvenuto en caso de tener intenciones de avanzar con alguna demanda.

“El juicio por la verdad no lo va a aceptar el abogado de Lucas porque no quiere pasar por eso si no va a tener consecuencias. Tiene la posibilidad de un juicio civil que no sería una opción nada negativa para Lucas”, comentó.