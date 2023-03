“En las PASO, el PRO debe tener candidato único a Intendente y Gobernador”

El ex presidente Mauricio Macri lideró una reunión de la mesa bonaerense del PRO, reforzando así su rol de ordenador de la interna de ese partido de cara a la discusión de candidaturas que competirán en las PASO de Juntos por el Cambio para las elecciones de este año, tras haber confirmado el último fin de semana que no se postulará.

De la misma participó el intendente bahiense Héctor Gay quien, en diálogo con LA BRÚJULA 24, dio detalles del encuentro y se refirió al armado de cara a las elecciones: “La cita estaba fichada antes del anuncio de Mauricio Macri sobre la baja de su candidatura. Él reiteró las explicaciones de su decisión”.

“El motivo de la reunión era hablar de la interna de la provincia, teniendo en cuenta que faltan algo más de dos meses para el cierre de listas. No queda tanto tiempo para consensuar con la CC y el radicalismo. En los próximos días se concretarán encuentros con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal”, explicó el jefe comunal.

Consultado sobre el mensaje que se bajó, aclaró que “Macri, siempre hablando del PRO, avaló defender los territorios, lo que no significa que no haya internas con los otros integrantes de Cambiemos. Debe haber no solo un único candidato a intendente, sino también a gobernador. En 2015 había un fuerte liderazgo nacional con Macri, lo propio pasaba en Buenos Aires con Vidal”.

“Hoy el partido está más centralizado, hay muchos dirigentes con condiciones, es parte del crecimiento que tuvo el partido en estos años. Macri no perdió peso, todos estamos de acuerdo de que su gesto fue de grandeza y no es común en la política argentina de las últimas décadas”, indicó, en otro segmento de la entrevista radial.

Gay defendió la figura aglutinadora de quien convocó al encuentro de ayer: “Siendo el fundador del partido, terminando el mandato presidencial y siendo el dirigente con mejores relaciones internacionales, no es para desdeñar. Va a tratar de ser parte del ordenamiento, su opinión tiene peso por su envergadura”.

“Hablar de candidaturas en Bahía es prematuro, en mi caso como intendente y cabeza de un espacio, nuestra precandidata es Nidia Moirano, pero no se le cierra la puerta a nadie y lo que venga después será motivo de conversación. No podemos ir con cinco precandidatos a una interna y que otro partido con un único candidato rompa con nosotros. Si Natali juega, entiendo que lo hará en la interna radical, quizás pueda cambiar. Habrá mucho tiempo para discutir eso”, refirió.

Por último, Gay dejó en claro que “en mi caso tengo que seguir gestionando porque la gente tiene problemas más urgentes que una interna política. Integro la mesa de conducción del PRO de la provincia como único integrante de la Sexta Sección, más allá de que no seré candidato a intendente, tendré protagonismo en el armado”.