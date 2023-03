Le robaron la gorra mientras jugaba: habló el arquero de Sansinena

El arquero de Sansinena, Matías Vaccaneo, fue protagonista de un insólito robo en el partido ante Germinal en Rawson por el Federal A 2023.

Mediante un video se pudo observar cómo en pleno partido un hincha del equipo contrario le extrae la gorra al dueño de los tres palos del campo de juego.

Desde la redacción de La Brújula 24 se conversó con la víctima.

“La verdad que en el momento no me di cuenta, en una jugada me acerco al arco a tomar agua y vi que la gorra no estaba, pensé que se la habían dado a algún alcanzapelotas pero nunca me imaginé que me la habían robado ”, comentó Vaccaneo.

Sobre la razón detrás del robo se especuló que fue para perjudicar al contrincante, a lo que el arquero dijo: “La gorra era mía, no era parte de la indumentaria del club, calculo que fue para hacerme alguna maldad. La prenda no la estaba usando y siempre la llevo al arco porque la tengo desde que soy chico y es como si fuese un amuleto”.

Por último, Matias se expresó sobre la reacción de sus compañeros al ver el polémico video: “Lo pasaron al grupo del plantel y hubo alguna que otra risa. La verdad que es algo que no suele suceder así que dio lugar al chiste”.