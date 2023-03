Burlando pidió disculpas y bajó el video en el que sumó a uno de los asesinos de Cabezas

El mediático abogado Fernando Burlando, lanzado a la carrera política para competir por la gobernación bonaerense, pidió “disculpas” por el spot de campaña en la que aparece abrazado con uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas, y ordenó bajar el video de sus redes sociales.

“Si bien no soy quién para cancelar y juzgar a la gente, sí bajé de las redes ese video casero, que podía interpretarse como una provocación. Uno de los principios que tenemos en esta campaña es la austeridad, y contamos con un equipo que no es muy profesional que no evalúa ni filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada”, reflexionó el letrado en diálogo con el periodista Nelson Castro por el canal Todo Noticias.

Sin embargo, más allá del traspié público y la decisión que adoptó, Burlando redobló la apuesta y anticipó que “no va a ser un freno para mí” haber quedado envuelto en la polémica por la imagen con José Luis Auge, uno de los integrantes de la Banda de los Horneros, confesos asesinos del fotógrafo de la Revista Noticias, cuyo cadáver fue hallado con dos disparos en la cabeza y calcinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar.

“Solamente me queda pedir disculpas por lo que pasó, que es lo único que puedo hacer más allá de bajar el video de las redes sociales”, expresó Burlando

La banda criminal fue detenida y sus miembros juzgados y condenados junto con cuatro policías entre los que estaba Gustavo Prellezo, autor de los disparos que mataron a Cabezas, y el comisario Alberto Gómez, que liberó la zona. También se juzgó a Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, al que se señaló como instigador. Yabrán se suicidó en mayo de 1998, cuando iba a ser detenido.

En el juicio que se realizó en Dolores en el verano de 2000, todos fueron condendos. La banda de Los Hornos contó con Burlando como abogado. Auge fue sentenciado a prisión perpetua, pero en 2004 le rebajaron la pena a 18 años y más tarde quedó libre. De hecho, hoy no hay nadie preso por el asesinato de Cabezas.

