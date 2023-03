Guillermina Valdés: “Me siento perseguida por los medios de Argentina”

“No me gusta que hagan una nota y la editen..” dijo entre otras cosas Guillermina Valdes, quien dio una larga nota al programa “Desayunos Informales” de Uruguay, adonde fue a hacer funciones de “Los 39 escalones” junto a Facundo Arana, Freddy Villarreal y el local Maxi de la Cruz.

Guille habló de sus hijos, de Marcelo Tinelli y también de la prensa de Argentina, de la que se siente un poco perseguida y dijo que el otro día pensó que la estaban siguiendo, se chocó la nariz contra un vidrio y terminó sangrando.

De igual modo dijo que para que no le hagan notas va al gimnasio a media cuadra de su casa, en auto.

Es hacia el final de la nota, hacia el minuto 11 cuando contó que le inventaron muchos amores, “me enamoro re fácil, pero no todos los que me inventaron son mis amores”.

“Ahora me siento perseguida, no se bien porqué, no reniego, no me enojo…y sé que también son las reglas de juego.

Fuente: LB24 / LaUbfal.