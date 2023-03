“Descarrilaron el tren a propósito”, aseguró uno de los pasajeros afectados

Pasadas las 10 de la mañana, llegaron a Bahía Blanca los pasajeros que venían anoche en el tren que descarriló a la altura de Olavarría.

“Yo iba durmiendo, frenó el tren de golpe y nos dijeron que había que seguir en micro”, recordó una de las damnificadas en contacto con el móvil de La Brújula 24. Y otra dijo que “fue tremendo, nosotros veníamos cerca de la locomotora cuando pasó. Al rato vino el guarda y hubo como una desesperación”.

“Los colectivos llegaron 5:30 más o menos y el hecho ocurrió antes de las 12”, comentó.

Uno de los viajantes, algo ofuscado, le señaló al cronista de este medio que “la verdad fue un viaje bastante largo, pero gracias a Dios todo salió dentro de todo bien. Íbamos sentados, hablando un poco, se sintió un ruido y se cortó la luz. Estábamos a unos 10 kilómetros de Olavarría”.

“Supuestamente descarrilaron el tren a propósito, no es la primera vez que pasa. No quiero pensar mal, pero no me extraña de parte de Moyano y de toda esta gente. Fue algo ajeno a la empresa nos dijeron los maquinistas. Estuvieron 5 meses desde que arreglaron la vía y hacen esto, ponen en riesgo la vida de 300 personas”, lamentó.