Julián Weich dio detalles de la campaña de La Coope a beneficio de UNICEF

Del lunes 30 de enero al domingo 5 de marzo se llevó a cabo la 13° Campaña Solidaria “Sumemos muchas manos por la infancia” a beneficio de UNICEF Argentina. Una vez más, los consumidores de La Coope extendieron su mano solidaria al contribuir con $4.507.938,15.

De tal manera, se cumplió el objetivo propuesto gracias a los más de 830.000 aportes solidarios que realizaron los consumidores y asociados, y al compromiso de los cajeros y de los colaboradores que día a día dan vida a La Coope en las 145 sucursales.

Lo recaudado será destinado a los distintos programas que UNICEF Argentina lleva adelante en el país a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que puedan alcanzar su máximo potencial y tener mayores y mejores oportunidades. Más información acerca de estos proyectos puede encontrarse en www.unicef.org/argentina

UNICEF Argentina y la Cooperativa Obrera agradecen a cada uno de los consumidores, asociados y colaboradores que hicieron posible el éxito de la 13a Campaña Solidaria, llevando a la acción los valores de igualdad, equidad y solidaridad.

Esta tarde en la sede social de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560, se realizó un acto de reconocimiento para colaboradores y sucursales que se destacaron en la campaña. Estuvo presente Julián Weich, embajador de buena voluntad de UNICEF Argentina. Minutos antes de la ceremonia, el conocido conductor de televisión habló con La Brújula 24.

Weich destacó la importancia de empresas que colaboran y extienden esa ayuda en el tiempo, como es el caso de la Coope, “y que todo el mundo sepa qué hace Unicef con ese dinero”.

“Los objetivos no se terminan de cumplir nunca porque siempre es más grande la necesidad que la ayuda, pero es muy importante la ayuda de la Coope y de todas las empresas que desde el mundo privado colaboran con Unicef. La necesidad siempre crece porque los derechos del niño no se cumplen y las necesidades básicas no están satisfechas; por eso siempre estamos trabajando”, indicó en el programa “Hora pico”, que conduce Marianela Romay.

Admitió que empresas y ciudadanos solidarios hay, pero que se necesitan “vehículos”, rol que en este caso cumplió la Coope para reunir las voluntades de los asociados que colaboran.

Los colaboradores de la campaña fueron reconocidos durante el acto que se realizó esta tarde.

“No existe ninguna organización que defienda los derechos del mundo como lo hace Unicef. ¿Sabés por qué? Porque es apartidaria, porque está en 170 países, lo viene haciendo hace 65 años. Tienen la historia y el oficio de la defensa de los derechos del niño, derechos que son los básicos: derecho a la salud, derecho a no tener que trabajar, derecho a la identidad. Son derechos básicos que es obvio que los chicos deben tener, pero no los viven. Un chico que está trabajando en lugar de estar en la escuela, no está con pares; está con adultos en una situación que no le corresponde”, advirtió Weich.

“Difundir lo que hace Unicef y lo que hace la Coope es muy importante para que cada persona que tiene la duda de si donar o no, dé el paso adelante y done; si no quiere donar a Unicef que lo haga con otra organización, pero que lo haga”, concluyó.