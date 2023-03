Del Potro quiere volver a jugar el US Open: “Me inspiró Messi”

Después de varios meses de silencio, Juan Martín Del Potro reapareció públicamente y reconoció que el título de la Selección argentina en el Mundial de Qatar lo inspiró para intentar volver a jugar al tenis.

A pesar de la dificultad que representa para él volver a las canchas y del dolor que aún siente, el tandilense dijo que hizo una promesa y ahora “volverá a entrenar”, luego de la obtención del Mundial Qatar 2022 por parte del seleccionado argentino.

“Si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, deslizó La Torre de Tandil en una entrevista con Tenis News.

Delpo se despidió oficialmente del circuito en febrero del año pasado, cuando intervino en el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y cayó en dos sets ante Federico Delbonis. Atrás habían quedado una larga serie de frustraciones por lesiones e intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas.

Fuente: TN