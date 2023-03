Internaron de urgencia a la conocida exmodelo Raquel Mancini

Raquel Mancini fue internada de urgencia en el Hospital Fernández luego de haber sido encontrada desvanecida en su casa. Así lo confirmaron en Intrusos (América). “No es su primera internación ya que la modelo sufrió otros problemas debido a distintas cirugías que ha tenido a lo largo de su vida”, comentó el notero del programa desde el lugar.

“Hay un total hermetismo por parte de la familia, acá me dicen que habría ingresado la semana pasada al Hospital Fernández”, agregó el movilero del ciclo televisivo.

Por su parte, Karina Iavícoli aseguró que estuvo en contacto con Augusto, uno de los hermanos de la exvedette, quien le dio mayores detalles sobre la internación.

“Hace tiempo que no viene bien. Su hermano Luis es quien la encontró en su departamento el domingo. Como no contestaba el teléfono fueron a verla. Estaba tirada en el piso, balbuceando, no podía moverse. Ella en la calle se maneja con un andador”, describió la panelista.

Además, la periodista comentó que Raquel está en terapia intensiva, pero que desde el círculo familiar esperan que muy pronto la pasen a una sala común.

En pos de detectar uno de los probables ejes que activaron este drama de salud, la panelista aseveró: “Augusto, el hermano, no está teniendo buena relación con Raquel porque le duele que ella siga yendo a lo de Aníbal Lotocki. No sé si tiene que ver con eso o no. El hermano tomó distancia porque no entiende como ella no entra en razón con el tema de Lotocki”.

Raquel Mancini se sometió a varios tratamientos estéticos, que le valieron dolores, internaciones y duras recuperaciones. Sin embargo, continuaría buscando ese ideal de belleza. Según destacaron desde el hospital, la ex modelo tiene muchos moretones en el cuerpo y no son de golpes, sino de algún tratamiento estético que se habría realizado hace poco.

Además de sus problemas derivados de las intervenciones estéticas, su familia está preocupada porque la ex modelo no tiene trabajo, vive sola, su alquiler vence en el mes de mayo y no saben cómo podrá seguir con su vida.

En 2019 también la habían internado. Su novio de ese entonces la había encontrado desvanecida por supuestos trastornos de alimentación.

