El relato de la mujer que dice haber sido secuestrada por su excuñado

María –prefiere no dar su identidad real– es la joven que en los últimos días fue noticia por denunciar que estuvo secuestrada por su ex cuñado.

Esta mañana, en contacto con el móvil de La Brújula 24, dijo que “es medio raro volver a hablarlo, me resulta chocante. No sé por dónde empezar”.

“Al hermano lo amenazó el domingo y lo salió a correr con un cuchillo. Yo salí atrás y ahí me agarró y me llevó a la casa, donde me encerró cuatro días”, comentó.

Respecto de su denuncia, señaló que “me encerró en la casa y no podía salir. Yo tengo muchos ataques de pánico y no podía hablar ni hacer nada. Tuve ataques muy fuertes, nadie me escuchaba. El lugar es un monoambiente y hacía lo que quería adentro, pero no podía salir. Él se quedaba conmigo todo el tiempo”.

Respecto de la relación con su ex pareja, relató que “él nunca se imaginó lo que estaba pasando, habrá pensado que no lo quería ver más. Me llamó por teléfono pero lo tenía apagado, se me quedó sin batería”. “Después de algunos días logré prenderlo sin que me viera y le mandé mensaje a una amiga para que le avise a mi ex”.

Cabe recordar que ayer, la policía allanó la vivienda en cuestión, ubicada en Alberti 208,

En la que un hombre retuvo contra su voluntad por tres días a una mujer de 27 años, donde incautaron un cuchillo, un teléfono celular, ropa de cama, un balde blanco con orina y dos acolchados.