Salvaje robo en un cajero: “Da miedo que el hombre que le pegó a mi madre quede libre”

La familia de la Olga Liliana Heinrich, la jubilada que fue salvajemente golpeada por Néstor Matías Toledo para robarle el dinero mientras lo extraía de un cajero automático en Coronel Rosales, tiene miedo de lo que este sujeto pueda hacer si recupera la libertad en las próximas horas.

“Más allá de los golpes y el susto, la indignación. Coronel Suárez siempre fue una ciudad muy tranquila, pero últimamente se ha vuelto un lugar donde no hay seguridad y tenés miedo de salir y que este delincuente salga en libertad da miedo”, dijo Valeria Ressel, la hija de la víctima.

Sobre el estado actual de su madre, contó que “está mal, golpeada. Después de semejante trompada se cayó y por allí no nos cuenta todo el relato completo para no angustiarnos. No se si le siguió pegando o le dio patadas, porque en el video no se ve”, agregó.

El ataque de Toledo a Olga quedó filmado de principio a fin por las cámaras externas e internas del cajero automático. Se observa claramente cuando llega al lugar en bicicleta, ingresa a donde están los dispositivos electrónicos y de inmediato golpea a la víctima tirándola al suelo. Le sustrae el dinero y se va.

La mayor preocupación ahora es que Toledo recupere la libertad, pues temen que quiera tomar represalias o que ataque a otra persona, porque con este caso se reunieron pruebas que lo vinculan a otro hecho similar.

“No es la primera vez, porque me contactó una chica que la señora mayor estaba mirando tele y él entró por la ventana y la golpeo, la intentó asfixiar, sin antes pedirle nada”, aseguró Ressel, quien afirmó que la cadena que llevaba cuando fue arrestado es de esta persona a la que robó en su vivienda.

“Tenemos la solución en las manos que es dejarlo tras las rejas, mi duda es si la Justicia funcionará y le pido a la fiscal que no le permita salir. Es peligro no es un delincuente que te roba y se va, te pega primero ya no tiene lógica. La verdad es que sale de la cárcel, y lo agarra todo Coronel Suárez, por la seguridad de él mejor que se quede tras las rejas”, agregó.