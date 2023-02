Crimen en Guaminí: “El dolor que sentimos es inmenso, queremos justicia”

Vanesa Del Pórtico es la hermana de Andrés, el joven de 27 años al que asesinaron días atrás en Guaminí, hecho por el que hay un hombre y una mujer detenidos –son Miguel Benítez y Estefanía Becker-.

Esta mañana, conversó con La Brújula 24 y aseguró que “el dolor que sentimos como familia es inmenso. Hoy nos gustaría aclarar un par de cosas que se dicen y que no son verdad. Como por ejemplo, se habla de un asado y la realidad es que Andrés no estaba en ningún asado, él llegó alrededor de las 20 al balneario con mi cuñado, fueron a dar una vuelta a la laguna en moto”.

“Otro dato erróneo es hablar de gresca familiar, porque mi hermano no es familiar de ninguna de las personas presentes en el lugar, solo es cuñado de Leonardo Becker, que andaba con él en la moto”, explicó Verónica.

Y agregó: “La única certeza que tenemos es que lo asesinaron, pero no sabemos el motivo que desencadenó la discusión. Leonardo es hermano de Estefanía –detenida-, quien golpeó a mi hermano antes de que su marido lo apuñale”.

“Se conocían del pueblo. Por lo que entendemos, cuando Andrés llegó a la laguna este chico –por Benítez- estaba por comer con su familia. Mi cuñado fue hasta el baño y cuando volvió Andrés le dijo que esta persona lo había invitado a tomar una cerveza”.

“No sabemos el motivo por el cual discutió Estefanía con Andrés, ella lo golpeó primero, es lo que sabemos de la gente que estaba ahí. Después vino mi cuñado del baño y otras personas de apellido Montenegro lo atajaron con intenciones de pelear”, consideró.

Y cerró: “A mi hermano le dieron una puñalada en el corazón, se desangró en el acto, no le dieron oportunidad alguna. No sabemos cuál fue el motivo, pero desde que Andrés llegó a la laguna pasó media hora hasta que lo mataron, no mucho más. Esperamos que se haga justicia y que las cosas no queden como que fue una gresca familiar”.