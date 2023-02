Consumo de carne: afirman que es el peor momento en años

El titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de CABA, Alberto Williams, aseguró que el consumo de carne está en su peor momento en mucho tiempo y alertó por la caída que se profundizó durante los últimos años. La referencia si bien se circunscribe al ámbito de la Capital Federal, no difiere sustancialmente de la realidad que se vive en el interior del país.

Afirmó que “estamos en 41 o 42 kilos por año de consumo de carne”, lo que implica que “bajó una barbaridad” en el último tiempo.

La inflación explica la merma en el consumo, que en los últimos días recibió un nuevo impacto al incrementarse un 20% los distintos cortes y puede sufrir otro aumento del mismo orden en las próximas semanas, a lo que Williams consideró como “una locura” ya que con el actual ajuste de precios “no compra nadie carne”.

“El kilo de milanesa a $2000 no te lo compra cualquiera”, aventuró.

Al referirse a la posibilidad de que el Gobierno anuncie medidas para contener los aumentos de precios y sostener el consumo, entre las cuales se encuentra que las compras con tarjetas de débito se realice un reintegro al consumidor de $100 por cada $1.000 de compra, señaló que muchos comercios carecen de ese medio de pago.

“La informalidad está en todos lados, no solamente en la carnicería”, dijo y amplió: “El carnicero no tiene mucho margen de utilidad, entonces no puede tener los gastos del posnet, del banco, etcétera”.

