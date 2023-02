“A Tony lo liberaron porque trabaja para la Policía, pero esto no va a quedar así”

Mayra, esposa de Gastón Ortega, el joven que fue ultimado el viernes por la noche en la esquina de Caseros y Garibaldi en medio de una interna entre dos facciones de la barra, se mostró indignada por la liberación de “Tony” Ruíz, al tiempo que criticó el accionar de la Policía.

“Estoy indignada con lo que hicieron, Tony Ruiz goza de la libertad, arruinó a una familia. Tengo bronca e impotencia. No puedo creer que toda la Policía esté con una persona y deje pasar por alto un asesinato. Lo pudieron desvincular del hincha de Olimpo pero de este no, no voy a parar hasta verlo tras las rejas por el resto de su vida”, sostuvo la mujer, en LA BRÚJULA 24.

Además, recordó que “con mi marido salíamos a hacer las compras a la Cooperativa de Villa Mitre y lo amenazaba de que lo iba a matar. Lo terminó haciendo. El que organizó todo es Ruiz, no estuve en el lugar y no sé quién disparó. Pero Tony nos mandaba un patrullero a la puerta de mi casa, pese a que nosotros no hacíamos nada. Él siempre se defendía con la Policía. Solo quiero que se haga Justicia”.

“Tengo a toda la Policía de Bahía en contra. Zafó por sus contactos, se desvinculó del crimen del hincha de Olimpo, pagó dinero para lograr eso. Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Si hago justicia por mano propia no salgo más y este hijo de puta recuperó la libertad enseguida”, se lamentó.

Luego de confirmar que están asesorados por un abogado, afirmó que “Tony Ruiz organizó el ataque del viernes porque los chicos pusieron en su página de Facebook que iban a estar vendiendo unas camisetas. Él disparó, la camioneta Amarok la manejaba él. La declaración de Jonathan es falsa, nosotros estábamos shockeados, él no quería ir porque estaba aún en el hospital y tenía a su hermano recién fallecido. No le dieron ni una copia de la declaración, ahí aprovecharon para meter una mano negra”.

“En la comisaría cambiaron la denuncia. Por qué no viene el Fiscal y toma él mismo la declaración. Tantas veces Ruiz amenazó con matar a mi marido, lo terminó haciendo. Vende drogas, casas y autos y lo hace con la Policía que lo apaña. Mi esposo trabajaba todo el día. La camioneta que tiene no se la compró con lo que ganaba en la gomería. Me quedé sola con mi hija, ella lo espera como todos los días. Si la familia de Tony está escuchando, le quiero decir que mi hija esta sola, pero esto no va a quedar así”, finalizó al borde de las lágrimas.

Minutos antes, habló con esta emisora un familiar de Ortega: “Esto que pasó es una porquería. Soltaron a Ruiz porque el hermano de mi cuñado (Jonathan Ortega), fue a declarar y le hicieron firmar un papel que no leyó en el que decía que él no disparó. Están todos metidos en la Cuarta”, resaltó en LA BRÚJULA 24 el allegado a la víctima fatal de la disputa.

Y redobló la apuesta: “La Policía insistía para que vayan a declarar. Todos los familiares de Ruiz son policías y de Villa Rosario. Hay tres testigos y está la filmación. Tony Ruiz es el jefe de esa facción y quiere agarrar la hinchada, por eso anda con estos soldaditos, entre ellos Solís”.

“Tony es gomero, anda vendiendo casas. La Policía estaba al tanto de todo, Tony está escondido en Cerri, todos lo sabemos, nadie lo va a ir a buscar. Solo queremos que termine preso. Hasta la camioneta es de Ruiz”, finalizó.