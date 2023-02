Antú Hernández volvió a entrenarse tras dejar atrás la pulmonía bilateral

Una gran noticia llega desde Nueva Italia, Córdoba: Antú Hernández se sumó a los entrenamientos con el plantel de Racing de Córdoba, al mando de Carlos “Chiquito” Bossio, luego de haber sufrido una pulmonía bilateral a causa de una bacteria que lo dejó en estado crítico durante casi 20 días.

Antú realizó movimientos livianos al costado del campo de juego en el predio René Gorrea, mientras sus campañeros hicieron fútbol para terminar de definir detalles a pocos días del debut en el campeonato.

En diálogo con el periodista Juan Manuel Spontón, Hernández manifestó: “Estoy muy agradecido, ya todo pasó y estoy feliz de estar otra vez en el vestuario con mis compañeros. Fueron días largos, mi familia sufrio”.

Y agregó: “No me acuerdo de los días que estuvo complicado en terapia, después sí fui volviendo y estoy feliz. Mis compañeros me recibieron bien, me dieron el alta ayer y hoy volví a caminar. Ya quiero trotar, pero hay que manejarlo y en poco tiempo nos pondremos botines”.

Fuente: LB24 / ShowSport.