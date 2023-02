Furia en el supermercado chino: “Él no entendía lo que pasaba”, recordó el abogado del comerciante

Juan Ignacio Vitalini, el abogado que habitualmente representa a los supermercadistas chinos de la ciudad, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, sobre el caso que involucra a un comerciante de calle Castelli al 3000.

Cabe recordar que en el transcurso de los últimos días, el dueño de “La Muralla”, fue denunciado de abuso por parte de un hombre que ingresó a ese negocio y arremetió a martillazos contra las heladeras. Tal como informó este medio, aseguraba que su hija, empleada del chino, era la víctima.

Primero, el profesional aclaró que “yo me enteré por La Brújula 24, la realidad es que no es un cliente que defienda, sino que suplanté a un colega que estaba de vacaciones. Simplemente lo asistí en la comisaría para hacer la denuncia por el daño que hizo este padre de una empleada”.

“El chino me manifestó que ese día la chica fue a trabajar y que desconocía la existencia de una denuncia, no entendía el por qué de la reacción. Desconozco los pormenores, no se le ha notificado de alguna causa en su contra”, aseveró.

“Veremos cuándo llegue el colega de qué se trata y evaluaremos qué pruebas tienen”, apuntó.