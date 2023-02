“El pueblo está más en silencio que nunca”, afirmó el delegado de Cabildo

Cabildo no sale de su consternación. A 24 horas del trágico accidente que se llevó la vida de tres jóvenes vecinos de la localidad y minutos antes de la última de las despedidas en el cementerio, el delegado municipal conversó con LA BRÚJULA 24.

Describió cuáles son sus sensaciones tras el fallecimiento de Marcelo Álvarez de 32 años, Milagros Chefelt de 21 y su hermano Guillermo, de 19 en el choque frontal del auto en el que viajaban con un camión en la Ruta 51. Ambas unidades se prendieron fuego y el chofer del rodado de carga resultó ileso, pudiendo salir del habitáculo por sus propios medios.

“Somos pocos en el pueblo y cuando suceden cosas así son días mucho más tristes. Uno de los fallecidos iba conmigo a la escuela, estamos transitando el duelo. Eran tres chicos que vivían en la localidad desde que nacieron, primos entre ellos y dos hermanos”, indicó Juan Ignacio Gelos, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, Gelos recordó que “Marcelo (Álvarez) trabajaba en el frigorífico y hace poquito había iniciado un emprendimiento en Cabildo, en el cual también Milagros era empleada”.

“Fueron a dejar a un familiar a la Terminal y el accidente se produjo cuando estaban regresando. Apenas me enteré, con los recaudos del caso y pese a saber que se trataría de ellos, fui a la casa, estaban todas las persianas abiertas, con una moto y una bicicleta afuera. Golpee a la puerta y no respondió nadie”, destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Y agregó: “Eran personas que tenían proyectos de vida, por eso el shock es aún mayor. Comentarios sobre lo sucedido hay muchos y debemos tener cuidado. El oficial de Cabildo me dijo que lo que se presume es que ambos zigzaguean cuando se encuentran de frente y chocan en la banquina”.

“Lo que dijo el chofer me lo voy a guardar por ahora. La ruta la uso en el día a día y es un desastre, hay muchos lugares donde te tirás a pasar a un auto y no solo tenés que tener la precaución de no tener a nadie de frente, sino también existe la posibilidad de que termines volcando por los sobre-bordes de un carril al otro”, consideró el funcionario de la comuna.

Por último, lanzó una crítica: “Donde se produjo el accidente no es el lugar más feo, pero el 80% de Bahía-Cabildo está en muy mal estado”, y cerró con el dolor a flor de piel: “El pueblo está más tranquilo que de costumbre, yendo al cementerio a despedir a los tres chicos”.