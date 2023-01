Ofrece $250 mil por la devolución de un salchicha: “Un año sin ‘Teo'”

“El 26 de enero se cumplió un año que no lo tengo. Estaba por decir ‘no lo busco más, llegué hasta acá, hice lo que pude, si nadie habló hasta ahora, no lo van a hacer’, pero la gente que está en la búsqueda de sus mascotas me pidió que no baje los brazos, que no esté triste, que no esté mal. Ellos recaudaron dinero y eso me sirvió para aumentar el monto de la recompensa que ofrezco a quien me devuelva a Teo, de 250 mil pesos”.

La expresión de Adriana Weber en diálogo con la redacción de La Brújula 24 resume la angustia de la búsqueda de un perro salchicha que alguien se llevó de una rotisería situada a la vera de la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 733, cerca de la planta urbana de Médanos. A “Teo” lo robaron de su familia cuando tenía sólo 8 meses.

“Nuestra clientela son turistas y camioneros. Eran las 7 de la tarde. Nosotros vivimos acá, detrás de la rotisería. Fueron segundos de distracción y, cuando volví a la vereda, no estaba más. Era la mascota de la roti, un perrito muy dado y al que la mayoría conocía; nunca más supimos de él y comenzamos una búsqueda nacional”, agregó Weber.

De los registros fílmicos de las cámaras disponibles en el sector, la familia corroboró que el perro jamás cruzó la ruta, lo que prueba que se lo llevaron.

“Mucha gente me llamó pero siempre fueron oportunistas, datos falsos, me mandan fotos que nada que ver y me piden una seña. Me pasó al principio de ceder hasta que comprobé que eran mentiras“, dijo Weber, para recordar que en el collar que tenía el can estaban los datos del número telefónico donde avisar en caso de extravío.

“Me regalaron dos salchichas. Uno lo trajeron de Pilar y el otro de Pedro Luro y los amo a los dos, pero no puedo dejar de buscar a ‘Teo’ –también se lo habían regalado-; no resisto saber qué fue lo que pasó”, se sinceró la damnificada.

“Los que amamos a los animales sufrimos mucho cuando sabemos que compran y venden. Hemos ido a Las Grutas, a Carmen de Patagones, a Viedma y hasta a la Ciudad de Buenos Aires buscándolo y viajando con toda la ilusión. ‘Teo’ era muy pegote, estaba todo el día conmigo. Cada vez que sé de un salchicha perdido o lastimado me desespero por saber si puede ser ‘Teo'”, afirmó Adriana.