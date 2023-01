Un policía se hizo pasar por su abuela y frustró una estafa del “cuento del tío”

Un efectivo de la DDI de Coronel Suárez logró detener a una mujer luego de seguirle la corriente, haciéndose pasar por su abuela para frustrar un “cuento del tío”.

Miguel Valverdi justo se encontraba en la casa de su abuela, domiciliada en Coronel Pringles, y atendió una llamada extraña. Le solicitaban que cambie los dólares porque el banco se los iba a retener, así que se hizo pasar por su abuela, cambiando el tono de voz, convocó a la estafadora a la casa, y allí la detuvo.

“Me dice, ¿Cuántos dólares tenés?, le respondí 3.000, y me pidió que le pase los números de serie de unos billetes. Me dijo que estaba en el banco y que iba a pasar por la casa de mi abuela la secretaria del banco a buscar los dólares: que no se los de a nadie y abra solamente la puerta a X nombre”, refirió Valverdi.

El estafador al teléfono, solicitó que pongan la plata en un sobre, y esperen a la chica del banco, que iba a pasar a retirar el dinero. Tras esperar unos minutos, Miguel escuchó que golpeaban la puerta y se anunciaban con el nombre de la supuesta secretaria del banco.

La mujer, que buscaba concretar la estafa, golpeaba la puerta y decía: “Abuela, salí afuera y dame el sobre”.

Miguel la distrajo unos instantes, le dijo que no podía salir porque era una persona mayor y no podía caminar mucho, y en un momento salió por otra puerta lateral, directo a agarrarla. Y pudo detenerla dando aviso a sus colegas.

La mujer se movilizaba en un taxi de la ciudad, y el chofer del mismo indicó que esta señora lo había contratado para ir a buscarla a la terminal el día anterior, alojarla en un hotel céntrico, y luego llevarla a este domicilio, de la abuela, para buscar unos documentos.

La mujer, que quedó aprehendida, es nacida en Santiago del Estero, y residente en Buenos Aires. “Es la segunda vez que le pasa a mi abuela, menos mal que estaba yo” relata.

Fuente: El Orden de Pringles