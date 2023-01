El Papa habló de inflación y pobreza en la Argentina y el Gobierno salió a responderle

El Gobierno salió a responder al Papa Francisco en la crítica que el Sumo Pontífice hizo respecto de la situación económica y social del país.

Fue la portavoz de presidencia, Gabriela Cerruti, quien hizo referencia a la polémica.

“Yo leía recién lo que dijo el Papa y efectivamente, cuando dice que la política hizo que la economía estuviera como está, todos sabemos que es producto de los 4 años del macrismo que estamos todavía remontando”, indicó y trazó un paralelismo con Brasil.

“Lo dice Lula Da Silva con respecto a su país. Llegó de determinada manera y cuando se fue, Brasil tenía menos pobreza. Ahora está de nuevo remontando todo, como desde el momento en que llegó al gobierno por primera vez. Porque en el medio, cuando pasa la derecha, sea Bolsonaro o sea Macri, sean dos o tres, cuatro años, lo que hace es tierra arrasada. El gobierno que vuelve tiene que volver a reconstruir todo de nuevo”, expresó.

“Lo que nosotros sentimos es que después de haber pasado momentos muy difíciles, estamos llegando a un momento de cosechar lo que se sembró en medio de tempestades, como la pandemia, la guerra y todo lo que ya sabemos que pasó. Esto es lo que hay que salir a defender, porque esto tiene que ver con que este modelo de país no se termine en octubre. Necesitamos más tiempo para cosechar lo que se estaba sembrando”, finalizó la portavoz presidencial.

El Sumo Pontífice no tiene prevista una visita al país

En un extenso reportaje, el Papa habló sobre la realidad económica de la Argentina y realizó una dura crítica.

“En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas. Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, agregó el Sumo Pontífice en una entrevista con The Associated Press.

“Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste un riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’. Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”, amplió, para luego descartar una visita a la Argentina.

“Por el momento, no. Estuvo programado en 2017, Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre, ¿qué pasó? Bachellet terminaba y yo quería ir estando Michelle. Lo pasamos a diciembre, pero caer en enero a Argentina uno no encuentra ni al perro en la calle, es como el agosto romano. Si recuerda, hicimos Chile y Perú, y después ya no se reprogramó más”, señaló.

