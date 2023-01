Brócoli: recetas para restar calorías y sumar fibra

El brócoli es una hortaliza que representa una valiosa fuente de nutrientes y posee propiedades muy favorables para mantener una vida saludable y cuidar el organismo. Por esta razón, te compartimos en este artículo dos recetas espectaculares para restar calorías y sumar proteínas sanas a tu cuerpo.

Dos recetas que amarás

1. Ensalada de brócoli y aguacate con huevo

Ingredientes

1 brócoli grande

1 aguacate

80 gr de espinaca

2 huevos

Limón a gusto

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de vinagre de arroz o manzana

Aceite de oliva extra virgen

Media unidad de dientes de ajo

Sal

Pimienta negra

Cebollín, albahaca o tomillo fresco

Preparación: Poner a cocer los huevos lavados en agua fría, dejándolos unos 10 minutos luego de que rompa en hervor. Escurrir y dejar enfriar un poco antes de pelarlos y luego dejar a un costado. Luego, pelar el aguacate y cortar en gajos o rodajas en forma de media luna. Rociar el aguacate con el jugo de medio limón. Lavar el brócoli con suavidad, cortar los ramilletes y guardar el tallo, si es que no quieres usarlo para la ensalada. Recuerda que las hojas son comestibles, así que no las tires si no están muy dañadas. Cocer al vapor hasta que esté al dente apenas unos minutos. Comprobar que el punto de cocción haya dejado al vegetal un poco crujiente y con color. Dejar enfriar. Picar o rallar el diente de ajo y hacer una vinagreta batiendo el vinagre, la mostaza, el aceite de oliva, un poco de sal, pimienta y un poco de jugo y ralladura de limón. Distribuye en el fondo de la fuente las espinacas y esparce el brócoli junto con el aguacate. Añadir el cebollín, la albahaca o el tomillo (a gusto). Cortar los huevos y repartirlos por encima, mezclando con la vinagreta antes de servir.

2. Empanadas de brócoli y queso azul

Para rellenar las empanadas fuera de los sabores tradicionales, el brócoli es una opción perfecta ya que suma fibra, reduce el índice glucémico de platos que incluyen carbohidratos y también permite la sensación de saciedad con facilidad, ocupando volumen sin muchas calorías.

Ingredientes

200 gr de brócoli

50 gr de queso azul desmenuzado

1 pera cortada en cubitos

1 paquete de discos para empanadas (de 6 a 12 unidades)

Aceite de oliva extra virgen para freír

Preparación

Hacer trocitos con el brócoli. Para ello, con un cuchillo cortar la base de las ramitas, verás cómo se desmiga. Después, poner en un recipiente apto para microondas y rociarlo con un poco de aceite y una pizca de sal. Calentar en el microondas por unos cinco minutos. Si tienes vaporera, mejor.

Distribuir los discos de empanadas sobre una superficie lisa y poner en cada uno de esos discos un poco de la mezcla hecha con brócoli, unos trocitos de pera y un poco de queso azul. Doblar el disco por la mitad y con un tenedor o tus manos hacer el repulgue para sellar la empanada.

Calentar abundante aceite de oliva extra virgen y freír las empanadas a fuego medio hasta que se doren. Nunca dejes de controlarlas mientras estén en el fuego, ya que se queman muy rápido. Escurre el aceite sobrante sobre un papel absorbente antes de servir.